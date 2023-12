Like su Instagram alla sua nuova squadra: addio al Milan vicinissimo (FOTO)

Il futuro di Krunic sembra essere lontano da Milano: non è più al centro del progetto rossonero e ha una preferenza sulla prossima squadra.

Nell’ultima sessione estiva del calciomercato si era parlato a lungo di una possibile cessione di Rade Krunic. Com’è noto, c’è stato un pressing da parte del Fenerbahce e alla fine il trasferimento non si è concretizzato.

Il centrocampista aveva un accordo con il club turco per un contratto da 3-3,5 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio molto superiore rispetto a quello da circa 1,5 milioni che percepisce al Milan. Da Istanbul non è arrivata un’offerta in grado di convincere i rossoneri a vendere, quindi l’operazione non è andata in porto. Inoltre, Stefano Pioli stesso non era sicuro di voler dare il via libera alla partenza di uno dei suoi “fedelissimi”.

Messaggio social di Krunic al Fenerbahce

C’erano state indiscrezioni inerenti a un possibile rinnovo del contratto, ora in scadenza a giugno 2025, ma la trattativa non è mai decollata. Krunic ha ancora valido l’accordo con il Fenerbahce, dove l’allenatore Ismail Kartal tuttora lo vorrebbe come rinforzo. Inoltre, c’è il connazionale Edin Dzeko che gli ha già parlato l’estate scorsa e che sarebbe felice di accoglierlo in Turchia.

In questi giorni si era pure parlato di un viaggio a Milano di Mario Branco, direttore sportivo del Fenerbahce, pronto a trattare l’acquisto del calciatore. Se in estate il Milan chiedeva almeno 12-13 milioni per il cartellino, adesso il prezzo si è inevitabilmente abbassato. L’ex Empoli ha anche perso il posto da titolare e sembra un po’ ai margini della squadra. Se arrivasse una proposta sugli 8 milioni, probabilmente Giorgio Furlani darebbe l’ok al trasferimento.

Il club turco vuole spendere meno possibile per il cartellino, investendo invece sull’ingaggio. Le negoziazioni non sono ancora ben avviate, però nelle prossime settimane potrebbero esserci contatti importanti tra le parti. Krunic sarebbe felice di approdare a Istanbul e di firmare un ricco contratto come quello che gli è stato prospettato.

In attesa che Milan e Fenerbahce raggiungano un accordo, il calciatore ha messo un like a un post Instagram della pagina 433 sulla vittoria della squadra gialloblu nel derby contro il Besiktas. Non un indizio su un sicuro trasferimento, ma comunque un gesto che si aggiunge alle notizie trapelate sulla possibile cessione nel calciomercato di gennaio.