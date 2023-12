Matija Popovic, skills e caratteristiche: chi è il futuro attaccante del Milan (VIDEO)

Le qualità del giovane talento serbo che il club rossonero ha bloccato per gennaio, prelevandolo a zero dal Partizan Belgrado

Il Milan sta lavorando in maniera seria per il futuro e sfrutterà anche la prossima sessione di mercato per portare a casa dei giovani talenti di prospettiva, come fatto sempre negli ultimi anni.

Il primo colpo di gennaio è infatti proprio un giovane e risponde al nome di Matija Popovic. L’attaccante classe 2006 arriverà a gennaio a parametro zero dal Partizan Belgrado. Un altro colpo serbo per il Milan, che nella scorsa sessione invernale aveva invece prelevato Marko Lazetic dalla Stella rossa. Il club rossonero ha trovato l’accordo con il calciatore, il cui contratto con il Partizan scadrà il prossimo 31 dicembre.

Mancano quindi solo i dettagli per la chiusura dell’operazione e poi Popovic arriverà in Italia l’8 gennaio, giorno del suo 18esimo compleanno. Da quella data infatti gli sarà possibile svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il Diavolo. Firmerà un contratto da quattro anni e mezzo, quindi fino al 2028, perché la dirigenza milanista crede molto nelle sue potenzialità, tanto che lo manderà subito ad allenarsi con la Prima Squadra.

Perfetto mix di potenza e tecnica

Ma che tipo di giocatore è Popovic? Si tratta di un giocatore speciale perché abbina ottime qualità fisiche e tecniche: è alto 195 centimetri ma allo stesso tempo è agile e veloce, tanto che gioca anche sull’esterno.

Matija Popović vs Italy | Euro U17 17 y/o – 193 cm – AM/LF Two great assists as Serbia won 2-0. pic.twitter.com/DTFXthAd57 https://t.co/eYuR0fx9qV — Karim ⛱ (@Futball_Karim) December 5, 2023

Il classe 2006 ha infatti diversi ruolo e può agire sia da trequartista che da ala, ma anche da prima punta per via della sua stazza fisica, che sa usare bene per coprire la palla. Nella sfide con la Serbia under 17 proprio contro l’Italia, Popovic ha dato un saggio delle sue qualità, risultando praticamente imprendibile per la difesa azzurra. Molto bravo nell’accelerare e dribblare i giocatori, ma anche intelligente nel servire i compagni.

Popovic dimostra infatti di conoscere bene i tempi di gioco e i momenti in cui servire i compagni. Lo si può notare bene quando sforna l’assist al suo compagno dopo aver saltato il suo uomo con una sterzata. Potenza e tecnica sono due caratteristiche che si uniscono nel suo talento e questo ha letteralmente stregato il Milan, ma anche tutti gli altri club che i rossoneri sono riusciti ad anticipare per assicurarsi il gioiello serbo.