“Milan da Scudetto? Dico che…”: studio DAZN spiazzato dalle parole di Montolivo

Rossoneri mai da Scudetto? Arriva il commento dell’ex giocatore, che ieri sera ha espresso un pensiero molto netto.

La sconfitta contro l’Atalanta è molto pesante per il Milan, atteso a un esame di maturità che ha fallito. Anche il pareggio non sarebbe stato un risultato per il quale esultare, però a Bergamo ci poteva stare. Perdere nel recupero e ritrovarsi a -9 dall’Inter e a -7 dalla Juventus a dicembre è qualcosa di molto negativo per una squadra che era partita con l’idea di lottare per vincere il campionato.

Stefano Pioli ora deve sperare in una reazione in vista del match di Champions League in programma mercoledì a Newcastle. Una vittoria è fondamentale per andare almeno in Europa League. L’accesso agli Ottavi di Champions dipenderà anche dal risultato di Borussia Dortmund-Paris Saint Germain. Serve una sconfitta del PSG nel caso in cui i rossoneri riuscissero a espugnare il St James’ Park.

Montolivo a DAZN punge il Milan

In questo momento il Milan deve guardare più dietro che avanti nella classifica della Serie A. Arrivare nelle prime quattro posizioni è l’obiettivo minimo, l’accesso alla Champions League è di fondamentale importanza sia sul piano sportivo sia su quello economico. Gli incassi derivanti dai ricchi premi UEFA consentono di avere un bilancio in equilibrio.

Il sogno Scudetto sembra già svanito, ma c’è chi pensa che i rossoneri in realtà non abbiano mai avuto reali chance di ambire a tale obiettivo. Riccardo Montolivo ne ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Il Milan per me non è mai stata una candidata a vincere lo Scudetto. Per me era inferiore al Napoli, mettevo Napoli e Inter davanti. Andarci vicino sì, vincerlo no“.

L’ex centrocampista e capitano rossonero ritiene che la squadra di Pioli non fosse attrezzata per vincere il campionato. Magari avrebbe potuto battagliare per un po’, però senza avere delle possibilità concrete di aggiudicarsi la seconda stella della sua storia.

Montolivo è convinto che sarà l’Inter a vincere lo Scudetto: “L’unica che può essere un pericolo per l’Inter è l’Inter stessa. Se l’Inter fa l’Inter, non ce n’è per nessuno. Né per la Juventus né per il Napoli né per altri. È già successo in passato che l’Inter avesse in mano lo Scudetto e poi lo buttasse un po’ via, come nell’anno in cui lo ha vinto il Milan e nell’anno in cui ha incontrato un Napoli straordinario. Ma quest’anno è un’Inter diversa, ha più qualità e più consapevolezza“. Vedremo se andrà così.