Milan, si muove Moncada: così convincerà il bomber

Il prolifico bomber guineano è sempre in cima alla lista dei desideri del Milan: l’abile capo scout ha lavorato ai fianchi il calciatore

Sembra quasi lo abbia fatto apposta. Proprio quando appariva ormai imminente l’assalto di mercato per un nuovo attaccante da affiancare ad Olivier Giroud nello scarno reparto offensivo del Milan, ecco che Luka Jovic ha timbrato il suo primo gol in maglia rossonera, sbloccando una gara – quella contro il Frosinone – che si stava facendo complicata.

Il giocatore serbo nella ripresa ha poi impreziosito la sua partita fornendo l’assist per il gol di Fikayo Tomori, dando finalmente l’impressione di poter essere utile alla causa. La prestazione contro la compagine laziale non può però esser sufficiente per credere di non aver bisogno di un bomber da inserire in rosa con l’inizio dell’anno solare.

Le voci su un possibile rinnovo di contratto dell’ex Fiorentina a fine stagione non hanno trovato grandi conferme né nelle stanze di Via Aldo Rossi né sui campi di Milanello. I progressi di Jovic possono solo rappresentare una buona notizia per l’attualità rossonera, ma il disegno originario di Furlani e Moncada resta in piedi nonostante la ritrovata vena realizzativa dello slavo.

A tal proposito, il pressing sull’uomo il cui nome è stato cerchiato in rosso nell’agenda di mercato, Serhou Guirassy, continua. Anzi si arricchisce di un nuovo particolare emerso proprio nelle ultime ore. E che vedrebbe il principale estimatore del bomber guineano impegnato in prima linea per il colpaccio invernale.

Moncada, doppio dialogo per convincere l’attaccante

27 anni, nel pieno della maturità calcistica, capace di aumentare la produzione realizzativa personale anno dopo anno, campionato dopo campionato, Guirassy è uno degli uomini mercato per la sessione invernale di scambi.

Gli incredibili numeri dell’attaccante africano – 16 gol in 11 gare di Bundesliga, 13 in 18 partite stagionali con la maglia dello Stoccarda – hanno destato l’interesse di diversi club europei. Il Milan è solo una delle tante società che si sono affacciate sul calciatore, che ha nel suo contratto una clausola che ingolosisce non poco tutti coloro che vogliono accaparrselo.

17,5 milioni di euro, previo benestare del bomber, è la cifra sufficiente per strappare il giocatore al club teutonico. Le lusinghe provengono da ogni parte della Germania e del resto del Vecchio Continente, ma Moncada non è stato certo a guardare.

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il dirigente avrebbe da tempo avviato un doppio dialogo sia con l’entoruage del guineano che col diretto interessato in vista di un immediato suo trasferimento al Milan. Una tattica, quella di Moncada, che ha già portato i suoi frutti con Matija Popovic, il talentino serbo che firmerà col club rossonero a gennaio.

Non resta che constatare se, ancora una volta, il paziente ma costante pressing del club rossonero abbia avuto la meglio sull’agguerrita concorrenza.