Muller-Milan, clamoroso annuncio: “Vedremo…”

Thomas Muller pare essere finito nel mirino del Milan come occasione di lusso a parametro zero. L’attaccante tedesco ha parlato del suo futuro di recente.

L’indiscrezione di mercato arrivata dalla Germania ha lasciato di sasso tutti i tifosi rossoneri: il Milan sarebbe tra i club in corsa per aggiudicarsi Thomas Muller a fine stagione. Sì, perché il contratto dell’attaccante col Bayern Monaco è in scadenza a giugno, e al momento il rinnovo rimane un’incognita. Le voci più accreditate dicono che Muller desidererebbe rimanere comunque in Baviera, almeno per un altro anno, e dunque rinnovare sino al 2025. Ma c’è la possibilità che il Bayern, dati anche i 34 anni del giocatore, gli proponga un prolungamento con cifre al ribasso rispetto a quelle attuali. Uno scenario che potrebbe condurre il top player tedesco lontano dalla Germania.

Ebbene, il Milan, come l’Inter e la Juventus starebbero monitorando tale situazione, speranzose di poter mettere a segno il colpaccio a parametro zero in estate. Muller, ad ogni modo, non ha estimatori solo in Serie A. Anche club di Premier League come il Manchester United lo tengono nel mirino. Il suo futuro, attualmente, rimane un rebus, ma la possibilità di addio al Bayern Monaco, dopo una carriera di devozione e fede ai colori, rimane concreta. Intanto, Muller in persona è stato interrogato sul suo futuro. Julien Wolff di welt.de lo ha intervistato di recente.

Muller, addio al Bayern Monaco?: “Ne parleremo”

Thomas Muller è un profilo esperto e dalle qualità enormi. Farebbe comodo ad ogni squadra, figuriamoci al Milan, che ci ha preso gusto a mescolare in rosa giocatori giovani e meno giovani per creare il giusto mix per fare bene. In più, l’attaccante tedesco, pressoché una seconda punta ma anche un trequartista o ala destra, ha perso tanto spazio con Tuchel in panchina. Muller viene per lo più utilizzato a gara in corso, ma non smette di dare il suo contributo. Sin qui, in questa stagione, 16 presenze per lui, condite da 2 gol e 5 assist.

A 34 anni, Muller pensa di poter dare ancora tanto al calcio che conta. Come accennato preferirebbe farlo al Bayern Monaco, ma le condizioni attuali potrebbero condurlo ad un altro campionato. Da non escludere una partenza verso gli Stati Uniti o l’Arabia Saudita. Lui, intervistato da Julien Wolff di welt.de sul rinnovo, si è così espresso: “Io e il Bayern Monaco siamo uniti da un legame molto profondo. Ne parleremo e vedremo cosa succederà”. Insomma, l’addio non è stato escluso da Thomas Muller. Non ci resta che attendere, con la consapevolezza che già a gennaio il tedesco sarebbe libero di prendere accordi con altri club.