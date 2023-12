Newcastle in crisi: 4 gol dal Tottenham

Piove sul bagnato in casa Newcastle. Altra sconfitta per gli uomini di Howe in Premier League, molto pesante. E alla prossima c’è il Milan in Champions League.

Periodo assolutamente negativo per il Newcastle di Eddie Howe. I Magpies, anche oggi, si sono imbattuti in una clamorosa sconfitta. E’ terminata 4-1 la sedicesima giornata di Premier League che ha visto rivali Tottenham e Newcastle. La squadra di casa ha fatto la voce grossa, riscattando il recente deludente periodo. In gol per gli Spurs: l’italiano Udogie, Richarlison (doppietta) e Son. I Magpies hanno trovato un gol che a poco è servito nei minuti di recupero e che ha portato la firma di Joelinton. Adesso, piove sul bagnato in casa Newcastle, dato che anche nella precedente di Premier League è arrivata una sonora sconfitta per 3-0 contro l’Everton.

Sono 7 i gol subiti in due partite, con un solo gol segnato. Eddie Howe sta indubbiamente soffrendo i numerosi infortuni. Sono ben 11 i giocatori indisponibili per il Newcastle: Pope, Murphy, Barnes, Botman, Anderson, Target, Burn, Callum Wilson, Lascelles e Logstaff. Oltre che chiaramente Sandro Tonali, l’ex Milan squalificato per il caso calcioscommesse.

Newcastle, c’è il Milan alla prossima

Niente di buono in vista della prossima e ultima sfida di Champions League della sfida a gironi. Il Newcastle incontrerà il Milan in casa, ma non si può dire che il morale sia buono per i Magpies. Le due squadre, anche in base al risultato di Borussia Dortmund-Paris Saint Germain, si giocano il passaggio del turno o l’accesso (retrocessione) in Europa League. Una sfida decisiva tra un Newcastle e un Milan attualmente zoppicanti.

Verosimilmente, le due formazioni stanno attraversando un periodo complicato. Infortuni e prestazioni non all’altezza le pongono sullo stesso piano. Per questo, lo scontro in programma mercoledì sera sarà fondamentale allo stesso modo tanto per il Newcastle quanto per il Milan. Le due squadre hanno fortemente bisogno di una scossa che risollevi morale e motivazioni. Dalla sfida di Champions League può passare tanto del prosieguo della stagione.