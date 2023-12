Roma-Fiorentina 1-1: giallorossi a -4 dal Milan. La classifica aggiornata

Riesce solo parzialmente alla Roma l’operazione avvicinamento al terzo posto del Milan: all’Olimpico finisce 1-1

Impegnate nel posticipo serale domenicale della 15esima giornata, Roma e Fiorentina si giocavano il ruolo di più diretta inseguitrice del Milan nella caccia al terzo posto.

Col Napoli fermo al palo da due giornate per effetto della doppia sconfitta con le prime due della classe, e il Bologna di Thiago Motta che era avanzato minacciosamente al quarto posto a quota 25, i giallorossi – a 24 punti prima della sfida dell’Olimpico – e i viola (23 punti) avevano entrambe l’occasione di riscavalcare i felsinei in classifica.

Nessuna delle due ha però sfruttato la chance, con la gara terminata con un pareggio che, per l’andamento del match, alla fine ha scontentato tutte e due le squadre.

Sono passati appena 5′ del primo tempo quando, al termine di una bella combinazione con Cristante, Dybala si inventa uno splendido cross d’esterno sinistro, di prima intenzione. Il colpo di testa in tuffo del bomber belga sublima una bellissima azione che porta in vantaggio la Roma. Applausi a scena aperta dal pubblico dell’Olimpico.

Dopo un’altra occasione per la Joya argentina, e una bella uscita bassa di Rui Patricio a strozzare in gola a Nzola l’urlo per il gol del pareggio, al 24′ l’ex Juve si fa male ed esce. Fastidio al flessore per Dybala, che esce dal campo sconsolato. Il primo tempo scorre senza altri sussulti se si eccettua una buona situazione non sfruttata dagli ospiti con Bonaventura egoista nell’occasione.

La ripresa è frizzante, con dei capovolgimenti di fronte un po’ inusuali considerando la situazione di vantaggio dei giallorossi, per una volta fin troppo protesi in avanti alla ricerca del raddoppio.

Al 62′ altra chance per il centrocampista ex rossonero, che col sinistro, dentro l’area di rigore, colpisce la traversa a Rui Patricio battuto. Si scaldano gli animi un minuto dopo, quando Zalewski viene espulso per doppio giallo. Si accende successivamente una mischia, col viola Ikoné che protesta vivacemente sollecitando l’uscita dal campo dell’italo-polacco.

Nemmeno il tempo di riorganizzarsi, che la Roma subisce il gol del pari. È Martinez Quarta a trafiggere la porta giallorossa su un pregevole invito di Kouamé dalla sinistra. Il canovaccio della gara di conseguenza cambia radicalmente, con la Fiorentina protesa in avanti alla ricerca del gol vittoria e padroni di casa rintanati dietro con l’uomo in meno. Nel concitato finale, altro rosso per la Roma: Lukaku punito dall’arbitro per un pericoloso intervento sullo stesso Kouamé.

Roma-Fiorentina 1-1: la classifica aggiornata

In virtù del pareggio di Roma, i giallorossi si mantengono al quarto posto, cambiando però la compagnia. Non c’è più il Napoli a pari punti con i capitolini, ma il succitato Bologna. Gli uomini di Mourinho rosicchiano comunque un punto al Milan, con la stessa Fiorentina che ora è a -5 dal club rossonero.