Simon Kjaer, il calvario continua: verso il forfait per Newcastle-Milan

Il rossonero ha svolto ancora un lavoro personalizzato e non ce la farà ad essere disponibile per la sfida di mercoledì sera contro il Newcastle

Il Milan ha subito un’altra brutta batosta a livello mentale con la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, arrivata proprio in extremis con il gol del 3-2 di Luis Muriel. I rossoneri non ha però tempo per pensarci perché sono subito chiamati a un match da dentro o fuori in Champions League.

Mercoledì sera infatti la squadra di Stefano Pioli affronta il Newcastle al St. James’ Park e ha bisogno a tutti i costi di una vittoria per sperare ancora nel passaggio del turno. In caso di vittoria, il Milan dovrebbe poi sperare anche nella sconfitta del PSG in casa del Borussia Dortmund per centrare il traguardo degli ottavi di finale. Ad ogni modo, vincere è importante perché garantirebbe al Diavolo almeno l’Europa League, e quindi la certezza di proseguire il cammino europeo.

L’impresa in Inghilterra è comunque difficile perché la rosa è ancora in forte emergenza, soprattutto nel reparto arretrato. Sono già diverse settimane che mister Pioli ha a disposizione esclusivamente Fikayo Tomori come centrale difensivo e ha quindi proposto ripetutamente Theo Hernandez in quel ruolo, portando Florenzi sull’out di sinistra. Inoltre, dall’infermeria continuano a non arrivare buone notizie.

Nuovo forfait per Kjaer

In vista della trasferta sul campo dei Magpies, Pioli dovrà continuare a proporre la difesa inedita con Theo Hernandez al centro perché sono ai minimi termini le speranze di un recupero da parte di Simon Kjaer.

Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, infatti, il centrale danese ha svolto anche oggi un allenamento personalizzato e non con i compagni. Per questo motivo si va verso un nuovo forfait anche per il match di mercoledì sera e con la coppia formata da Tomori e Theo dietro, con Calabria e Florenzi sugli esterni. Ricordiamo che il 34enne è fuori da fine ottobre e l’ultima volta ha fatto il suo ingresso in campo al Parco dei Principi col PSG.

Per quanto riguarda invece Rafael Leao, le notizie sono invece positivo. L’attaccante portoghese non ha avvertito nessun fastidio nella partitella con la Primavera e sarà quindi a disposizione per la partita di Champions. Un sollievo per Pioli e per i tifosi rossoneri, che potranno almeno contare sull’ex Lille per una gara da dentro o fuori.