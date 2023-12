Tragedia durante Granada-Athletic: tifoso muore sugli spalti

Una tragedia quanto accaduto nel match di Liga spagnola tra Granada e Athletic Bilbao. La partita è stata definitivamente sospesa per la morte di un tifoso.

Il calcio, purtroppo, riserva anche delle brutte sorprese che esulano da quanto accade sul campo. Già, perché oltre al rettangolo verde che intrattiene gli spettatori, c’è da far i conti con l’altra faccia della medaglia che riporta agli spalti degli stadi. E quanto accaduto questo pomeriggio in Spagna ha tutti i connotati della tragedia. Durante il match di Liga spagnola, tra Granada e Athletic Bilbao, valido per la sedicesima giornata, un tifoso si è sentito male sugli spalti. L’Estadio Nuevo Los Cármenes si è ammutolito dopo il malore avvertito dallo spettatore.

E’ stato il portiere ospite Unai Simon ad avvisare l’arbitro di quanto stesse accadendo alle sue spalle. Il tutto è successo intorno al 20′ minuto del primo tempo, sul risultato di 0-1 per l’Athletic Bilbao. Dopo attimi di incertezza, le due squadre si sono recate negli spogliatoi, mentre i sanitari cercavano di rianimare il tifoso colpito da un attacco cardiorespiratorio. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Lo spettatore in questione, sostenitore del Granada, non c’è la fatta. E’ morto, nonostante i tentativi di rianimazione dei medici presenti. Una tragedia immane per tutto il calcio spagnolo. I due club coinvolti, Granada e Athletic Bilbao, in accordo con LaLiga, hanno deciso di sospendere definitivamente il match, che era iniziato alle ore 16.15. Grande sostegno alla famiglia da parte dei due club, che si sono prontamente esposti sui propri canali ufficiali social dopo la morte del tifoso.