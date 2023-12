Ultim’ora Leao, finito il test a Milanello: i dettagli

Le ultime su Rafael Leao e sulle sue condizioni in vista della partita di mercoledì in Champions League contro il Newcastle United.

Ieri sera per l’ennesima volta il Milan è sceso in campo in piena emergenza. Difesa da reinventare ed attacco privo dell’unico elemento capace di fare la differenza in velocità e nell’uno contro uno. L’assenza di Rafael Leao si è sentita in un match delicato come quello contro l’Atalanta.

Nonostante ieri il Milan sia comunque riuscito a segnare due reti con Giroud e Jovic, ha pesato la mancanza di guizzi e di ripartenze letali che solo il numero 10 rossonero può donare. Ora la domanda di tutti i tifosi milanisti è ovvia: quando tornerà in campo Leao?

La speranza è che il portoghese, dopo aver risolto a livello medico la lesione al bicipite femorale, possa tornare in tempo per la prossima importantissima partita. Quella di mercoledì sera in casa del Newcastle, ultima gara della fase a gironi di Champions League. Al Milan serve urgentemente una vittoria per sperare di avere ancora un futuro in questa competizione.

Pioli, il piano per ritrovare Leao in vista del Newcastle

Oggi sarà una giornata decisiva per capire se Rafa Leao è davvero recuperato e dunque convocabile per Newcastle-Milan di mercoledì sera. Lo ha chiarito mister Pioli ieri sera, dopo la sconfitta di Bergamo, nella conferenza stampa a cui partecipa solitamente il tecnico emiliano.

Il Milan tornerà ad allenarsi già in questa domenica e per Leao sarà programmato un allenamento specifico, quasi fatto apposta per il suo rientro: “Oggi ha fatto un buonissimo allenamento. Domani (ovvero oggi, domenica 10 dicembre) faremo una partitella apposita per lui a tutto campo. Se la situazione sarà buona giocherà”.

Dunque allenamento organizzato e programmato con tanto di partita 11 vs 11 a Milanello, il tutto per capire se Leao è realmente pronto a giocare e dunque essere schierato fin dall’inizio contro il Newcastle. Secondo gli aggiornamenti di Sky, la partitella contro la Primavera andata in scena in mattinata è andata bene: nessun fastidio muscolare e buona tenuta per Leao, che dunque è da considerarsi recuperato al 100%.

La Gazzetta dello Sport è molto ottimista in tal senso. A prescindere dalle prove sul campo di quest’oggi, sembra pressoché certo il rientro da titolare di Leao mercoledì sera in Inghilterra. Pioli ritroverà dunque fin da subito il tridente titolare, con Leao largo a sinistra, Pulisic nuovamente a destra e Giroud da centravanti. Panchina per uno Jovic che finalmente vive un buon momento.