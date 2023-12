Calciomercato Milan, annuncio ufficiale dell’agente: “Ne parlerò con lui”

Il procuratore del calciatore ha parlato alla stampa del possibile ritorno a Milanello del prodotto del vivaio: porte aperte ma…

L’espulsione di Davide Calabria nel finale dello sfortunato match di Bergamo – perso a causa di una magia di tacco del redivivo Luis Muriel – il Milan ha perso un altro tassello difensivo in vista della prossima gara. Un Monza in buono stato di forma verrà a San Siro per dare un dispiacere ai rossoneri, che non possono permettersi altri passi falsi né per la corsa Scudetto, ma nemmeno in vista di una difesa di un posto in Champions minacciato dall’avanzare delle rivali.

Purtroppo per Pioli e per tutti i tifosi rossoneri, la situazione sarà emergenziale per lo meno fino alla riapertura della sessione invernale di scambi. I lungodegenti Kalulu, Pellegrino e Thiaw non rientreranno infatti prima di febbraio, col tecnico che, di volta in volta, sta provando nuove soluzioni per tamponare la carenza di uomini.

Fallito abbastanza miseramente l’esperimento Krunic centrale, anche la soluzione Theo Hernandez – brillante contro il Frosinone, in difficoltà contro gli orobici – non convince appieno. In attesa che finalmente Simon Kjaer possa tornare disponibile, si sta sondando da settimane il mercato. Per garantire per lo meno un innesto che possa entrare nelle rotazioni dell’allenatore già dai primi giorni di gennaio.

Tra iperboli che rispondono ai nomi di Todibo, Chalobah e Kiwior, passando per obiettivi reali – ma diventati poco raggiungibili – come Kelly, Kourielakis e Dragusin – è rispuntato fuori il nome di Matteo Gabbia. Uno cresciuto a Milanello. Uno che, a parte la parentesi in prestito alla Lucchese, in C, nel 2018/19, aveva vestito in carriera la sola maglia rossonera. Almeno fino alla definizione del prestito al Villarreal, sancito nella scorsa estate.

Si scalda la pista Gabbia: le parole dell’agente

Nella scorsa stagione, dopo un buon impiego nelle prime gare, Gabbia era stato lanciato nella mischia anche a gennaio, nel momento di massima difficoltà del reparto arretrato e della squadra tutta. La contemporanea esplosione di Malick Thiaw aveva poi relegato il classe ’99 in panchina per tutta la seconda parte dell’anno. Un trend che ha poi convinto il calciatore a cambiare aria, per poter giocare di più.

Le cose, in Spagna, non stanno affatto andando male per il difensore, che in 7 partite in Liga ha già messo nelle gambe 479 minuti contro i 610 di tutta la scorsa stagione. Gabbia però il Milan lo ha nel cuore, e la sola indiscrezione di un possibile riavvicinamento della dirigenza rossonera al suo profilo ha scatenato la trattativa.

Tullio Tinti, l’agente del nativo di Busto Arsizio, intercettato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in questo modo del possibile ritorno di Gabbia a Milanello.

🔴⚫️ L’agente di #Gabbia Tullio #Tinti sul possibile ritorno al @acmilan: “Sta facendo benissimo al @VillarrealCF che lo tiene molto volentieri, poi se i club parleranno di questa ipotesi ne discuterò con lui. #Gabbia ha la maglia del #Milan addosso perché è cresciuto lì” pic.twitter.com/KdrH3CVN8A — Luca Cilli (@Luca_Cilli) December 11, 2023



“Sta facendo benissimo al Villarreal, che lo tiene molto volentieri, poi se i club parleranno di questa ipotesi ne discuterò con lui. Gabbia ha la maglia del Milan addosso perché è cresciuto lì”, ha dichiarato Tinti.