Ibrahimovic torna al Milan e festeggia sui social: “Booom” (FOTO)

Lo svedese ha raggiunto l’accordo con la proprietà e torna nel mondo rossonero: il post social dimostra soddisfazione

La notizia di oggi in casa Milan è sicuramente quella del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ovviamente non nei panni di calciatore ma come figura all’interno della società, che lo ha rivoluto fortemente a Milanello.

Si conclude quindi finalmente la telenovela partita qualche mese fai, dai primi colloqui con Gerry Cardinale e con gli altri esponenti della dirigenza. Lo svedese ha deciso di accettare la corte di Cardinale ed è stato deciso il suo nuovo ruolo. Ibra ha infatti firmato con RedBird e quindi tornato ufficialmente in orbita Milan. Sarà Partner operativo della proprietà nei settori Sport, Media e Intrattenimento e non solo.

Ibrahimovic ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della proprietà e Senior Management del Milan. Il club rossonero ha ufficializzato il tutto attraverso un comunicato, che è apparso sul proprio sito. Viene specificato che l’ex attaccante “svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente”. Tanti obiettivi per lui tra cui “lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni”.

Il post di Ibra dopo l’accordo

I tifosi rossoneri sono senza dubbio contenti per il suo ritorno nell’ambiente, perché sono convinti che la sua mentalità debba essere trasmessa ai giocatori per tornare a competere per i massimi obiettivi.

Anche Ibrahimovic ha ufficializzato a modo suo la chiusura dell’accordo e lo ha fatto in post sui proprio account social, che hanno dimostrato tutta la sua soddisfazione. Lo svedese ha postato una proprio foto in bianco e nero seduto su un divano in smoking, e dalla finestra si legge la scritta Hollywoodland. La didascalia al post è molto semplice: “Booom”.

Zlatan Ibrahimovic torna dunque nel mondo Milan dopo aver dato l’addio al calcio (e ai rossoneri) lo scorso maggio. Il Diavolo sarà ancora la sua strada per un po’. Il club spera che il suo apporto possa aiutare ad uscire da questo momento difficile.