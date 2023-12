Il Milan ha detto sì: addio Krunic, le cifre

Dalla Turchia filtrano novità decisive sul futuro di Rade Krunic. Il Milan ha aperto alla cessione del centrocampista. Il giornalista fornisce tutti i dettagli.

Periodo concitato in casa Milan, e non di certo positivo. La recente sconfitta contro l’Atalanta ha allargato la piaga già esistente a Milanello, causata dagli infortuni e dalle deludenti prestazioni. La concentrazione adesso è tutta rivolta al mese di gennaio, quello del mercato e che dovrà aiutare il Diavolo a sistemare le cose per non rovinare del tutto la stagione in corso. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno già iniziato a programmare le prossime mosse del mercato in entrata. Inutile ribadire che le forze verranno tutte rivolte agli acquisti di uno o due centrali di difesa, e ad un attaccante.

Difficile pensare ad investimenti cospicui, piuttosto il Milan sta valutando una cessione per finanziarsi qualche colpo. Da jolly incedibile, è adesso concreta la possibilità di trasferimento di Rade Krunic a gennaio. Sul centrocampista sono in pressing gli stessi club dell’estate: Lione e Fenerbahce. Ma c’è un’assoluta favorita nella corsa al centrocampista bosniaco, ovvero la società turca. Krunic avrebbe forse lasciato il Milan per il Fenerbahce già in estate, avendo trovato un accordo per un contratto di tre o quattro anni alla cospicua cifra di 3,5 milioni a stagione. Il Diavolo ha fatto però muro, ma in vista di gennaio la situazione è pronta capovolgersi. Le ultime arrivano dal giornalista accreditato turco, Sercan Hamzaoglu.

Krunic al Fenerbahce: i termini per il trasferimento

La fonte suddetta fa sapere che il Milan ha adesso aperto alla cessione di Rade Krunic a gennaio, dopo aver rifiutato ben 12 milioni di euro in estate dal Lione. Adesso, le carte in tavola sono però cambiate, con il Fenerbahce che ha dei paletti economici ben definiti per aggiudicarsi il bosniaco. Il giornalista sottolinea infatti che il club turco non pagherà più di 4 milioni di euro per acquistare Krunic, il cui contratto in rossonero è in scadenza nel 2025. Se il Milan accetterà tale proposta, allora l’operazione andrà in porto. Quanto agli accordi club-giocatore. Krunic aveva richiesto un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione al Fenerbahce in estate. Il club, in caso di accordo col Milan, pagherà al giocatore qualcosina in meno di stipendio annuale.

Dunque, sono questi, secondo Sercan Hamzaoglu, i termini economici della possibile operazione di mercato, gli unici per il Fenerbahce. Da capire se il club rossonero accetterà la somma di 4 milioni di euro, considerando anche l’interesse del Lione, disposto forse a spendere qualcosina in più.