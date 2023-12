Infinito Giroud: eguagliato uno dei migliori attaccanti al mondo

Grazie all’ottavo centro in dodici gare di campionato, l’attaccante transalpino ha raggiunto il big nella speciale classifica

Forse il segreto è nella città che gli ha dato i natali, Chambery, dove si produce un ottimo vino rosso. E, si sa, quando questo è prodotto bene, più invecchia e più migliora. Proprio come lui. Non è affatto retorico sostenere che Olivier Giroud stia vivendo una seconda giovinezza tra le fila del Milan.

Ci sono i numeri – che mai come nel caso dell’attaccante non sono certo l’unica cosa di cui tener conto quando si valuta il suo peso – a supportare la nostra tesi. E basterebbe ricordare quello strano scetticismo che aleggiava al momento del suo arrivo a Milano, nell’estate del 2021.

L’ex Arsenal e Chelsea sembrava infatti destinato alla Lazio, dove avrebbe fatto il vice Immobile. In rossonero sarebbe venuto, Olivier, per fare il vice Ibrahimovic. Gli acciacchi dello svedese e l’importanza, apparsa subito chiara, della sua esperienza, del suo spirito di sacrificio e della sua rapacità in zona gol gli hanno consentito di ritagliarsi un ruolo sempre più importante. Sempre più decisivo per le sorti del Milan. Come nel famose derby del 5 febbraio del 2022, quando mise a segno una doppietta decisiva ai fini della corsa Scudetto.

37 anni compiuti lo scorso 30 settembre, Giroud è uno straordinario esempio di professionalità e di attaccamento alla causa. Capocannoniere stagionale del Milan con 9 gol in 17 partite, il francese – tanto per corrobare la tesi che sia più prolifico ora che prima di arrivare a Milano – nelle sole gare di campionato ha messo a segno 32 gol in 74 partite con la maglia del Diavolo. Nel Chelsea in 75 gare ne aveva messi a segno solo 17. Dato eloquente a dir poco.

Giroud, raggiunto Harry Kane nella specialità della casa

Con l’incornata vincente di Bergamo – purtroppo inutile ai fini del risultato finale – l’attaccante campione del mondo ha raggiunto quota 8 come numero di gol realizzati di testa dall’inizio del 2023. Un dato mostruoso, che costituisce un primato che, per ora, il francese condivide col formidabile Harry Kane. Un altro che, dentro l’area, è un’autentica sentenza. Ma c’è dell’altro.

Come riferito da Opta, che raccoglie le statistiche individuali e di squadra del calcio italiano e non solo, Giroud è il giocatore più anziano ad aver realizzato più di 10 gol in ciascuna delle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei.

Un esempio di longevità che il Milan ha la fortuna di avere in casa. Il contratto del centravanti campione del mondo a Russia 2018 scade nel prossimo giugno: Giroud, dicono i rumors, vorrebbe prolungare ancora. Il club rossonero è pronto ad accontentare le esigenze del francese, per un matrimonio che potrebbe proseguire con soddisfazione da ambo le parti.