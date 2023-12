L’erede di Pioli dalla Serie A: Milan in corsa ma c’è concorrenza

Dalla Francia giungono novità decisive sull’allenatore accostato di recente al Milan. Altre due big stanno già dialogando con lui per il possibile ingaggio.

Il futuro di Stefano Pioli è adesso inevitabilmente in bilico. Se la squadra rossonera sembrava essersi rialzata dopo la vittoria sul Frosinone, ogni certezza è crollata dopo l’ultima sconfitta a Bergamo. Il Diavolo è caduto malamente in trasferta, dimostrandosi inferiore alla rivale nerazzurra sia sotto il punto di vista del gioco che del carattere. Le dichiarazioni di Stefano Pioli nel post-partita non hanno convinto i tifosi, sempre più delusi della cattiva gestione dell’allenatore. La maggioranza ne vorrebbe presto l’esonero. Il Milan, al momento, sembra in fase di riflessione. Converrebbe stravolgere tutto a stagione in corso?

Pare che molto dipenderà dalla prossima gara di Champions League contro il Newcastle. Un’altra sconfitta potrebbe costare davvero caro a Stefano Pioli. Intanto, hanno cominciato a circolare i primi nomi nel caso in cui il tecnico emiliano dovesse essere esonerato. In pole c’è quello di Ignazio Abate, l’ex Milan adesso alla guida della Primavera rossonera e che tanto sta facendo bene. Potrebbe essere lui il traghettatore fino a fine stagione? O chissà, Abate potrebbe anche riuscire a conquistare la fiducia e rimanere. Più per l’estate, invece, sta prendendo quota un nome in particolare. E le ultime dalla Francia lo confermano. Thiago Motta è nel dossier di Furlani.

Milan, Thiago Motta per il post-Pioli: le due italiane in pressing

FootMercato, noto portale sportivo francese, conferma che Thiago Motta è tra i papabili a sostituire Stefano Pioli in panchina a fine stagione. Difficilissimo scipparlo al Bologna a metà stagione, dato anche l’ottimo cammino degli emiliani sin qui, che in maniera insperata possono davvero puntare all’Europa. Ma dato il contratto di Thiago in scadenza a giugno, il Milan ci sta facendo più di un pensierino. Anche perché, ad oggi, ci sono pochi dubbi che Pioli non sarà più alla guida del Diavolo nella stagione 2024/2025, nonostante i due anni di contratto restanti.

Attenzione, però. FootMercato riporta novità cruciali su Thiago Motta. Non solo il Milan. Gli ottimi risultati dell’italo-brasiliano alla guida del Bologna hanno acceso l’interesse di Juventus e Inter. Il club bianconero e quello nerazzurro hanno già allacciato i primi contatti con Motta e il suo entourage, capeggiato da Alessandro Canovi. L‘Inter, ma soprattutto la Juventus, stanno pensando di rinnovare la propria panchina, e ripartire da un profilo giovane e in gamba come Thiago Motta è un’idea che li alletta parecchio. Corsa a tre, dunque, per l’allenatore? Intanto, il Bologna spinge forte per il rinnovo.