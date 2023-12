Milan, c’è distanza col Fenerbahce per Krunic: i dettagli dell’offerta

I rossoneri e il club turco non hanno ancora trovato l’intesa per chiudere l’operazione, ma le parti non sono lontane e la trattativa continua

Mancano all’incirca tre settimane all’inizio della sessione invernale del calciomercato e molto probabilmente il Milan sarà protagonista sia in entrata che in uscita, con qualche acquisto e almeno una cessione.

Dal punto di vista degli innesti c’è sicuramente da concludere almeno un’operazione nel reparto difensivo, con la dirigenza e che ha ipotizzato un ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal o l’assalto a Jakub Kiwior dell’Arsenal. Anche in attacco si stanno facendo delle valutazioni e il profilo di Guirassy dello Stoccarda è in pole, ma occhio anche al fronte cessioni. In effetti, sembra proprio che l’avventura di Rade Krunic in rossonero stia per terminare.

Il centrocampista era partito come titolare ad inizio stagione in banina di regia nelle idee di Stefano Pioli, ma nelle ultime sfide ha trovato meno spazio. Con il rientro di Ismael Bennacer ora il bosniaco si trova decisamente chiuso e ha voglia di provare una nuova esperienza. Il Fenerbahce, che provato a prenderlo già la scorsa estate, è tornato all’assalto e spera di convincere il Milan a lasciarlo partire.

Ballano due milioni: trattativa aperta

Il Diavolo spera di monetizzare il più possibile dalla cessione dell’ex Empoli per poter reinvestire la cifra ottenuta sul mercato. Inizialmente si parlava di una decina di milioni di euro ma, stando alle ultime notizie, si viaggia su cifre un po’ più basse.

Nel frattempo sono arrivati infatti degli aggiornamenti dalla Turchia sulla trattativa. Ajansspor specifica che il Fenerbahce ha raggiunto l’accordo con il calciatore per un contratto da 2 milioni di euro a stagione più 500mila euro di bonus. Manca però l’intesa con la società rossonera, che ha rifiutato la prima offerta da 4 milioni di euro perché ritenuta troppo basse. Il valore del classe 1993 è infatti più alto e i rossoneri non possono svenderlo completamente.

Il quotidiano turca aggiungere che la richiesta del Milan è di 6 milioni e che la trattativa è aperta e continua. La sensazione è che le parti non siano molto lontane e che alla fine possano arrivare alla chiusura dell’affare. Krunic lascerebbe il Milan dopo tre anni e mezzo perché era arrivato a Milanello nell’estate del 2019.