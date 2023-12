Milan, c’è una buona notizia: ecco il vice Giroud

Si parla da settimane della ricerca, sul mercato, di un attaccante che possa fungere da vice Giroud: la caccia potrebbe essere interrotta

Non è un momento particolarmente felice – per usare un eufemismo – per la squadra rossonera allenata da uno Stefano Pioli sempre più nel mirino della critica dopo gli ultimi deludenti risultati. A dire il vero, complice il doppio turno casalingo, l’undici meneghino si era affacciato alla sempre complicata trasferta di Bergamo forte di due vittorie consecutive.

Le due affermazioni tra le mura amiche erano state peraltro ottenute senza le due principali bocche di fuoco dell’attacco: Olivier Giroud, assente per squalifica contro Fiorentina e Frosinone, e Rafael Leao, ancora fermo ai box dopo la lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

In mezzo alle due vittorie in Serie A era però arrivata la cocente sconfitta europea contro il Borussia Dortmund, che ha lasciato i rossoneri appesi davvero ad un filo per quello che riguarda il discorso qualificazione. Nella continua emergenza del reparto arretrato – a Bergamo è stato espulso per doppia ammonizione Calabria, che salterà dunque la gara contro il Monza – si era registrato, da qualche settimana, anche un problema in zona gol.

La necessità di intervenire sul mercato per mettere a disposizione del tecnico un vice Giroud si è fatta, ad un certo punto, impellente. È stato proprio in questo momento che Luka Jovic ha batutto un colpo. Anzi due. Il serbo, che non aveva sfruttato le precedenti occasioni concesse da Pioli, si è finalmente svegliato.

Due gol e un assist nelle ultime due uscite in campionato hanno rilanciato non poco le quotazioni dell’ex Real Madrid. Al punto tale che forse Furlani e D’Ottavio potrebbero interrompere la caccia al centravanti nella sessione invernale di scambi.

Jovic, le nuove soluzioni tattiche col serbo in campo

Come accaduto già nei minuti finali al Gewiss Stadium, quando Jovic è entrato in campo al 72′ al posto di Loftus-Cheek giocando assieme all’attaccante francese, Pioli potrebbe continuare a battere la pista del doppio centravanti. Ovviamente cambiando modulo, passando dal 4-3-3 di partenza ad un 4-4-2 solo apparentemente più difensivo.

Per sfruttare la rinnovata vena realizzativa dell’ex Fiorentina, dotato anche di un’ottima tecnica di base che gli consente di lanciare i compagni a rete, Pioli potrebbe rinunciare ad un centrocampista di ruolo per tentare di far coesistere Giroud e Jovic.

Nel modulo che – con modalità e protagonisti diversi – è stato tanto caro prima ad Arrigo Sacchi e poi a Fabio Capello, le ali sarebbero Christian Pulisic e Rafael Leao, con Bennacer e Reijnders interni di centrocampo. Non mancherebbero le alternative in tutti e 4 i ruoli della mediana – includendo nella definizione gli esterni – con Chukwueze e Musah in lizza per far rifiatare il portoghese e l’ex Chelsea, e Loftus-Cheek e lo stesso ex Valencia pronti a subentrare nel cuore del centrocampo.

Insomma, sta a PIoli mischiare le carte tentando un nuovo approccio tattico che possa risollevare il Milan da una situazione che si è fatta davvero complicata.