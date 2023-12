Milan scatenato a gennaio: già pronti 3 acquisti, i dettagli

Il Milan sarà molto attivo nel mese di gennaio sul mercato in entrata. Ecco tutte le piste aperte per rinforzare la rosa rossonera.

Tra poche settimane scatterà quella che per molti club sarà una finestra di salvezza e di opportunità per mettere a posto la rosa e tamponare le mancanze attuali. Vale a dire la sessione di mercato di gennaio.

Tra le squadre che sicuramente si attiveranno per cercare di rinforzare i reparti spicca senza dubbio il Milan. La formazione di Stefano Pioli, tra infortuni e mancanze vere e proprie, ha bisogno di intervenire in maniera importante. Non a caso la dirigenza rossonera è già da tempo al lavoro per trovare i giusti tasselli.

Il progetto Milan impone che non si vada a prendere un singolo calciatore giusto per tappare un buco o una mancanza strutturale, bensì andrà investito su calciatori utili alla causa e in linea con il progetto. Intanto l’edizione odierna del Corriere della Sera parla di un gennaio ricco per i rossoneri, con almeno 3 colpi in canna.

Due difensori ed una punta per il Milan: Furlani al lavoro

I reparti che senza dubbio sono da rinforzare nel Milan di oggi sono la difesa e l’attacco. Partiamo con la linea difensiva, falcidiata dai tanti infortuni e con qualche pecca che andrà coperta a gennaio. Nei piani rossoneri c’è l’innesto di almeno un nuovo centrale e di un terzino sinistro.

In mezzo, per affiancare Fikayo Tomori, pare che l’a.d. Furlani ed i suoi collaboratori vogliano pescare sempre in Premier League. Forte la candidatura di Lloyd Kelly, 25enne stopper del Bournemouth. Si parla di un pre-accordo per giugno, quando si svincolerà a parametro zero, ma il Milan sta provando ad anticiparne l’arrivo.

Idem per il terzino Juan Miranda. Tutto fatto a livello contrattuale, con lo spagnolo pronto a firmare un quadriennale fino al 2024. I rossoneri lo vogliono strappare al Betis Siviglia da subito, per regalare a Pioli un vice-Theo Hernandez il prima possibile.

Non da escludere che il Milan possa triplicare i colpi in difesa con un ritorno: quello di Matteo Gabbia, in prestito secco al Villarreal dall’estate scorsa. Dialoghi in corso tra i due club per provare ad anticipare il rientro del classe ’99, che farebbe molto comodo in rosa.

Per l’attacco invece servirà il grande colpo, un attaccante che possa diventare da subito il vice-Giroud e garantire gol, cambio di passo e affidabilità. I nomi sul taccuino di Furlani sono due: Serhou Guirassy dello Stoccarda, agevolato dalla clausola di 17,5 milioni di euro, e Jonathan David del Lille. Quest’ultimo profilo più avvicinabile in estate.