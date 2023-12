@ML – Milan, recuperato anche Okafor: allenamento in gruppo oggi

Le ultime da Milanello in vista della Champions League raccolte da MilanLive.it. Solo buone notizie per Stefano Pioli verso mercoledì sera.

Il Milan sta lavorando sodo per rialzarsi dalla pessima sconfitta contro l’Atalanta in campionato. L’occasione per il riscatto non manca, ovvero quella di mercoledì sera contro il Newcastle per un posto in Champions League, ma tutto dipenderà dall’impegno che la squadra metterà in campo e nella testa. Stefano Pioli sa bene che adesso il rischio è altissimo di mandare all’aria un’intera stagione. Dunque, concentrazione alle stelle a Milanello in vista della trasferta inglese. Chiaramente, la prima preoccupazione del tecnico emiliano è quella di recuperare qualche giocatore importante dagli infortuni, su tutti Rafael Leao, ma anche Noah Okafor. Due rientri che permetterebbero al Milan di ricomporre il suo attacco.

E le ultime da Milanello in merito le ha raccolte MilanLive.it. Buone notizie per la squadra rossonera, che recupera totalmente lo svizzero Okafor. L’attaccante ex Salisburgo, infatti, oggi ha lavorato interamente in gruppo, ed è dunque a disposizione di Pioli per la sfida al Newcastle. Un recupero che permette di tirare il fiato nel reparto offensivo, dove c’è stato Christian Pulisic a fare gli straordinari per sopperire all’assenza sia di Leao che di Okafor. Lo svizzero ha quindi smaltito le lesione muscolare rimediata con la sua Nazionale negli impegni dell’ultima sosta.