Newcastle-Milan, arbitra Makkelie: precedenti da brivido con i rossoneri

Ufficializzata la designazione arbitrale dell’Uefa per l’ultima gara della fase a gironi di Champions League del Milan a Newcastle.

Il Milan mercoledì sera ha un solo risultato in testa. La vittoria contro il Newcastle, per sperare ancora di passare il turno in Champions League, ovviamente pregando che il Borussia Dortmund faccia il suo dovere contro il Psg sull’altro campo.

Intanto la UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi. Il match Newcastle-Milan è stato assegnato al fischietto olandese Danny Makkelie. I due guardalinee saranno i connazionali Steegstra e De Vries, il quarto uomo Lindhout. Olandese anche l’arbitro addetto al VAR, ovvero il signor Rob Dieperink.

Precedenti da brivido per il Milan con Makkelie alla direzione. Il fischietto classe ’83 ha diretto i rossoneri in Champions League in altre due occasioni, sempre contro rivali inglesi. Ed è sempre arrivata la sconfitta: la prima nel dicembre 2021, in Milan-Liverpool 1-2 che sancì di fatto l’eliminazione rossonera. Da ricordare le proteste del Milan per un presunto rigore su Kessie non concesso da Makkelie.

La seconda riguarda il netto 3-0 inflitto dal Chelsea nell’ottobre 2022, dunque circa un anno fa. Sconfitta questa netta ma più indolore, visto che la squadra di Pioli riuscì comunque a passare agevolmente agli ottavi di finale.

Un solo precedente europeo con il Newcastle, diretto nel lontano 2012 in Europa League, nello scialbo pareggio interno con i portoghesi del Maritimo.