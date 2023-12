Scandalo in Argentina: positivo alla cocaina, è un ex Serie A

Clamoroso quanto accaduto in Argentina. Il calciatore, ex Serie A, è risultato positivo alla cocaina dopo un inseguimento della Polizia locale. La ricostruzione.

Non sempre i calciatori mantengono comportamenti eticamente e deontologicamente corretti, seppur rappresentino l’emblema dell’essere sportivo. E’ il caso di Ricardo Centurion. Ricordate questo nome? Parliamo dell’oggi 30enne che ha vestito la maglia del Genoa per ben due volte. Prima dal 2013 al 2014, poi dal 2017 al 2018. Due stagioni in Italia e in Serie A, per colui che era stato definito come una promessa destinata ad esplodere nel calcio che conta. In realtà, così non è mai stato, e dopo le parantesi italiane, Centurion ha per lo più vagato tra il calcio argentino e quello brasiliano. Lui è un albiceleste classe 1993, che lo scorso dicembre si è accasato in prestito al Barracas Central.

La sua esperienza lì non si può di certo definire positiva. Non solo per le scarse presenze, ma anche per la piega che ha preso la sua vita di recente. Ricardo Centurion, infatti, è stato scoperto positivo alla cocaina nei giorni scorsi. Un enorme scandalo in Argentina. Il trequartista è stato fermato dalla Polizia locale, la quale ha presto pensato di effettuare dei test anti-alcol e droga. Centurion ha prima provato a fuggire, ma rincorso e riacciuffato si è rifiutato di sottoporsi ai controlli. Difficile però sfuggire alla forze dell’ordine, le quali hanno rimandato i test all’indomani mattina.

Centurion, l’ex Genoa rischia la carriera

L’ex Genoa è risultato negativo all’alcol test, mentre positivi sono stati esami sulla cocaina. A riportare la notizia è Olé, quotidiano sportivo di Buenos Aires. La notizia ha fortemente scosso la Nazione e il suo calcio. La carriera di Centurion, il cui cartellino è di proprietà del Velez Sarsfield, è adesso fortemente a rischio. Potrebbe essere terminata qui la sua attività di calciatore.