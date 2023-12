Arteta inguaia il Milan: 20 milioni per l’attaccante

Il club londinese vuole un obiettivo rossonero per l’attacco: c’è già la proposta per provare a portarlo in Inghilterra a gennaio.

Il Milan per il futuro vuole rinforzare il reparto offensivo e da mesi si parla di nuovi centravanti che potrebbero arrivare. Qualche fonte giornalistica non scarta neppure un investimento a gennaio, se ci fosse la giusta occasione a condizioni economiche favorevoli.

Uno dei nomi maggiormente accostati al Diavolo è Serhou Guirassy, 27enne franco-guineano che sta disputando un’ottima stagione con lo Stoccarda: 18 gol e 2 assist in 14 presenze. Rappresenta una grande occasione, perché nel suo contratto esiste una clausola di risoluzione da “soli” 17,5 milioni di euro. I rossoneri stanno pensando di esercitarla, così come altre società. Il giocatore non è convinto di lasciare l’attuale squadra già a gennaio, ma delle buone offerte contrattuali possono dargli cambiare idea.

Calciomercato Milan, non solo Guirassy: altra occasione per l’attacco

Guirassy non è l’unica occasione interessante per il mercato di gennaio. Infatti, tra gli attaccanti che possono cambiare squadra per un prezzo non folle c’è anche Marcos Leonardo. Il 20enne brasiliano era stato vicino alla Roma l’estate scorsa e non gli dispiacerebbe un trasferimento in Serie A.

Il Santos è retrocesso nell’ultimo Brasileirao e questo facilita una sua cessione a una cifra non troppo elevata. Se fino a qualche settimana fa si parlava di una richiesta sui 30 milioni, adesso ne possono bastare meno per assicurarselo. E chi lo prende può fare un buon affare, considerando che è reduce da una stagione con 21 gol e 4 assist in 49 partite.

Stando a quanto rivelato da Fichajes.net, l’Arsenal avrebbe già presentato un’offerta da 20 milioni più bonus. I Gunners hanno seguito con grande interesse l’attaccante in questi mesi e vorrebbero comprarlo a gennaio. Ora Mikel Arteta come finalizzatori ha Gabriel Jesus (6 gol e 3 assist in 16 match, ma anche qualche infortunio) ed Eddie Nketiah (5 reti e 3 assist in 21 presenze). Non gli dispiacerebbe l’aggiunta di un giovane promettente come Marcos Leonardo.

In Premier League anche il Manchester United sta pensando all’ingaggio di un nuovo centravanti e ha messo nel mirino il brasiliano. Potrebbe esserci un derby inglese. In Italia c’è sempre la Roma interessata, però in questo momento non ci sono le risorse per fare tale investimento. Inoltre, il club giallorosso ha cinque punte in organico e le priorità di José Mourinho riguardano altri ruoli.

Il Milan non si è mosso concretamente per il gioiello del Santos, c’è stato solo qualche sondaggio. La priorità di Geoffrey Moncada sembra essere Guirassy, solo se dovesse saltare lui verrebbero considerati attaccanti alternativi.