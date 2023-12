Champions League: Napoli qualificato, l’Inter passa solo come seconda

I nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 casalingo con la Real Sociedad e devono accontentarsi del secondo posto nel Gruppo D

Giornata di primi verdetti nel martedì di Champions, con le squadre appartenenti ai Gruppi A, B, C e D che completavano la sesta ed ultima giornata di incontri della prima fase.

Al ‘Maradona’ il Napoli fa quello che gli si chiedeva. Vincere. Missione compiuta, non senza qualche patema, al cospetto di un Braga che ha creato alcuni pericoli non da poco alla porta difesa da Meret, finalmente tornato sui suoi livelli. La gara viene indirizzata dalla parte degli azzurri già al 9′, per effetto di un autogol di Serdar, maldestro nel deviare la palla alle spalle del suo portiere dopo un’iniziativa di Politano sulla destra.

Al 34′ arriva il raddoppio firmato da Victor Osimhen, che non sbaglia a tu per tu col portiere dopo una grande azione personale di Natan. Secondo posto in cassaforte, dietro al Real Madrid, per gli uomini di Mazzarri, che ora se la dovranno vedere con una delle big capoclassifica negli altri gironi.

A Milano ecco l’Inter che non ti aspetti. Travolgente ed offensiva in campionato, costretta a difendersi in Europa. Col possesso palla della Real Sociedad che tocca anche l’80% a 10′ dalla fine del primo tempo. I nerazzurri però sono in fiducia, e dopo una prima frazione in sofferenza, spingono nella ripresa. Senza però trovare il gol che avrebbe consentito di scavalcare in classifica gli spagnoli.

Serata dunque amara per il tecnico nerazzurro, visibilmente nervoso a fine gara, che forse ha pensato un po’ troppo al pur difficile impegno di campionato del prossimo turno a casa della Lazio – all’Olimpico l’Inter non vince dal 2018 – operando un massiccio turnover. E lanciando, per una volta, la staffetta Thuram-Lautaro Martinez. Togliendo il primo nel momento del bisogno, per inserire il secondo.

Resta il fatto che, in un girone apparso modesto, l’Inter non è riuscita ad arrivare prima, rischiando ora di trovare, tanto per dire, colossi come Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City già agli ottavi.

Champions League, i risultati dell’ultimo turno e le squadre qualificate

Detto dei gruppi delle italiane, sorprese a dir poco clamorose negli altri gironi, dove il Siviglia, già eliminato dalla corsa agli ottavi, arriva addirittura quarto nel Gruppo B per effetto della sconfitta sul campo del Lens. Passano Arsenal come prima e PSV come seconda.

Nel Girone A incredibile qualificazione per il piccolo Copenaghen, che piega il Galatasaray e, complice anche la sconfitta casalinga dello United contro il Bayern Monaco, si qualifica agli ottavi da seconda. Anche qui, sorprende non poco l’ultimo posto in classifica del Manchester, fuori da tutto e in crisi sempre più nera.

Tutti i risultati e le squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League.

Gruppo A

Copenaghen-Galatasaray 1-0 58′ Lerager

Manchester United-Bayern Monaco 0-1 70′ Coman

Gruppo B

Lens-Siviglia 2-1 63′ Frankowski(R), 79′ Sergio Ramos (R), 96′ Fulgini

PSV-Arsenal 1-1 42′ Nketiah, 50′ Vertessen

Gruppo C

Union Berlino-Real Madrid 2-3 45’+1 Volland, 61′ e 72′ Joselu, 85′ Kral, 89′ Ceballos

Napoli-Braga 2-0 9′ aut. Serdar, 34′ Osimhen

Gruppo D

Salisburgo-Benfica 1-3 32′ Di Maria, 45’+1 Rafa Silva, 57′ Sucic, 92′ Cabral

Inter-Real Sociedad 0-0

*in neretto le squadre qualificate