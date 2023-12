Come sta Zdenek Zeman dopo il malore: condizioni buone e stabili

Momenti di paura per Zdenek Zeman. L’ex storico allenatore di Lazio, Roma e Foggia è stato ricoverato in ospedale per un malore.

Da Pescara arriva una notizia che non farà certo piacere agli amanti del calcio, soprattutto coloro che hanno sempre stimato il gioco offensivo e l’innovazione tattica. Il tecnico boemo Zdenek Zeman è stato colto da un malore nella giornata odierna.

L’ex storico allenatore di Foggia, Lazio e Roma tra le altre stava per recarsi al campo di allenamento del Pescara, suo attuale club, per la seduta odierna. Quando ha accusato un problema di salute ed è stato prontamente portato in ospedale per accertamenti.

I primi esami ospedalieri hanno evidenziato un lieve attacco ischemico subito dal boemo. Il Pescara Calcio ha però rassicurato tutti i tifosi ed appassionati, parlando di condizioni buone per l’allenatore. Zeman resterà ricoverato in osservazione per ulteriori indagini mediche, ma intanto lo spavento sempre passato.

“Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei BiancAzzurri, Mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”.

Zeman a 76 anni è uno degli allenatori più longevi d’Italia. Basti pensare che la sua prima stagione da tecnico nel nostro paese risale al 1969-70 quando guidò il piccolo club siciliano del Cinisi. Mentre il primo approdo in Serie A è datato 1991 alla guida del Foggia dei ‘miracoli’.