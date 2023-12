Dal Milan all’Inter, annuncio ufficiale: “Probabile”

Il procuratore si è sbilanciato sul difensore, che può finire ai nerazzurri la prossima estate: un commento anche sul centravanti

Siamo arrivati quasi a metà dicembre e non manca molto all’inizio del mercato di gennaio. Sarò l’occasione per i club di mettere a posto le mancanze nella rosa e per lavorare anche in chiave futura, ponendo le basi per eventuali colpi a giugno.

Le trattative viaggiano spedite già da diversi mesi e le notizie a volte le riferiscono i procuratori stessi. L’occasione per carpire qualche informazione è stata durante l’Assemblea dell’AssoAgenti e a margine dell’evento qualcuno di loro è stato intercettato per qualche intervista. Tra questi anche Giovanni Branchini, che ha parlato a Calciomercato.it e ha commentato il possibile approdo di due calciatori all’Inter.

Prima di tutto però, si è parlato del decreto crescita, una questione che è stata al centro del dibattito nell’assemblea, perché l’abolizione potrebbe causare diversi svantaggi alle società di Serie A nell’acquisizione dei calciatori all’estero. Queste le parole di Branchini in merito: “Penso che comunque il decreto crescita è un aspetto molto importante per il nostro calcio. È importante che venga studiato con criterio e con equilibrio”.

Le parole di Branchini su Djalo e Taremi

Branchini ha quindi parlato poi di un paio di possibili colpi nerazzurri. Entrambi rientrano in qualche modo in orbita Milan, tanto che il primo è proprio un ex rossonero e l’agente su di lui si è sbilanciato. Stiamo parlando di Tiago Djaló.

“Penso che Tiago Djaló è un giocatore che sicuramente è in uscita ed è molto probabile che arrivi”. Branchini considera quindi Djaló un possibile arrivo in casa Inter la prossima estate. Il difensore del Lille è in scadenza a giugno 2024 e sarebbe un arrivo a parametro zero. Il portoghese classe 2000 ha militato nelle fila del Diavolo per soli sei mesi da gennaio ad agosto 2019, è esploso in Ligue 1 e il suo valore attuale, stando a Transfermarkt, è di 16 milioni di euro.

Branchini ha poi parlato di un attaccante che invece il Milan ha trattato in estate, e che nel finale di mercato stava provando a chiudere, ovvero Mehdi Taremi. Alla fine la trattativa con il Porto non si è chiusa e l’iraniano è rimasto ai Dragoes, con i rossoneri che hanno virato su Jovic. “Taremi è già una condizione un po’ diversa. – spiega Branchini – Ci sono anche, secondo me, dei dubbi sul fatto che ci sia una reale necessità di averlo”.