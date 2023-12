Dubbi su Ibrahimovic: “Ritorno al Milan potrebbe anche essere negativo”

Ibrahimovic torna nel mondo rossonero con un nuovo ruolo: Capello è in parte scettico su questa operazione.

Il pressing di Gerry Cardinale ha avuto successo. Zlatan Ibrahimovic ha firmato un contratto per diventare Senior Advisor di RedBird Capital Partners e del Senior Management del Milan.

Lo svedese sarà un consigliere prezioso sia per la proprietà sia per il club rossonero. Nel comunicato è stato spiegato che al Diavolo avrà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali, il sostegno a progetti di importanza strategica, incluso il nuovo stadio.

Fabio Capello e il ritorno di Ibrahimovic

C’è curiosità di vedere come Ibrahimovic affronterà questa nuova esperienza, dopo i tanti anni da calciatore. Fabio Capello, interpellato da Sky Sport, ha detto il suo pensiero sul tema: “Ibra è un uomo intelligente, può avere un ruolo determinante in determinati momenti. Quando è arrivato da giocare era nello spogliatoio, ora sarà nello spogliatoio? Potrà dire qualcosa? Potrà aiutare Pioli? Potrebbe anche essere una mossa negativa per Pioli, se perdesse la sua leadership. Dall’altra parte, potrebbe stimolare giocatori e staff“.

Capello non ha le idee chiare sul ruolo e su quello che Zlatan potrà fare nell’ambiente rossonero, anche perché il comunicato non va troppo nel dettaglio nel definire i suoi margini di azione. Lo capiremo meglio con il tempo. Sicuramente ci sono più aree nelle quali potrà dire la sua, vedremo quanto impatto avrà sulla squadra.

L’ex allenatore del Milan ha poi aggiunto una considerazione importante: “L’intervento della società serve per colmare l’assenza di uomini di campo come Maldini e Massara? Questa è la domanda. Lui può svolgere questo ruolo, però dovrà fare un po’ di apprendistato. Non può entrare a piedi uniti, deve farlo con attenzione e col supporto della società“.

C’è molta curiosità di vedere come collaborerà con Stefano Pioli: “Se si confrontano – spiega Capello – e individuando delle soluzioni senza affossarsi, saranno utili per il Milan. Vedremo se i calciatori accetteranno questo ruolo di Ibra“.

Certamente lo svedese può essere una grande risorsa per il club rossonero. Dovrà essere bravo a intervenire nel modo corretto soprattutto quando avrà a che fare con la squadra. Molti sottolineano che la leadership di Pioli potrebbe essere a rischio se Ibra fosse ingombrante. Vedremo come andranno le cose.