Maignan-Bayern Monaco, arriva la svolta: sospiro di sollievo per i tifosi

Dalla Germania filtrano notizie rassicuranti per il Milan. La big europea sembra aver cambiato obiettivo per la porta. Tutti i dettagli da Sky Sport DE.

Il Milan deve presto fare i conti con uno dei rinnovi di contratto più importanti della sua rosa. Non solo Theo Hernandez, ma anche e soprattutto Mike Maignan. Il portierone francese, assoluta garanzia tra i pali del Diavolo, ha un accordo che va in scadenza nel 2026. Ci sono altri due anni e mezzo di contratto vigente, ma data la portata e la preziosità del giocatore, il club rossonero vuole portarsi avanti e ottenere in anticipo il prolungamento. L’idea è quella di allungare di altri due anni l’accordo (2028), e aumentare in maniera sostanziale lo stipendio di Magic Mike.

Il Milan potrebbe anche raggiungere i 6 milioni di stipendio netto per il fuoriclasse francese della porta, ma al momento le notizie non la dicono bene ai rossoneri. Pare che Maignan e il suo entourage abbiano richieste ben più alte per accettare il rinnovo di contratto, tra gli 8 e i 9 milioni di euro a stagione. Cifre non consone alla politica ingaggi del Milan. A fomentare al preoccupazione per la permanenza di Mike al Milan ci sono anche le recenti voci di mercato che lo vedono nel mirino dei più grandi club d’Europa. Chelsea, Paris Saint Germain ma soprattutto Bayern Monaco starebbero osservando con molta attenzione la situazione di Maignan. Il Milan, ad oggi, lo ritiene un incedibile, ma senza rinnovo e alla giusta offerta sappiamo bene che il club rossonero non potrebbe rifiutare la cessione.

Dalla Germania però arrivano novità che rincuorano in un certo senso il Milan e i suoi tifosi. La big sembra aver cambiato obiettivo per la sua porta.

Milan, guardano in Francia: ecco il post-Neuer

Sky Sport Germania lancia un’indiscrezione assolutamente cruciale. Il Bayern Monaco ha messo concretamente nel mirino il portiere francese Guillaume Restes. Parliamo di un profilo di 18 anni, ma di enorme prospettiva. In forza al Tolosa, in Ligue 1, nonostante la giovane età è un assoluto titolare. Conta il 100% delle presenze in questa stagione tra campionato ed Europa League. I bavaresi sono convinti di avere di fronte un prodigio, che col tempo può prendere il posto di Manuel Neuer tra i pali del Bayern. L’estremo difensore tedesco, infatti, a 37 anni, potrebbe appendere gli scarpini al chiodo una volta scaduto naturalmente il suo contratto (2025).

Il Bayern Monaco pensa a già tutelarsi e a munirsi di un altro portento tra i pali. Sky Germania sottolinea comunque che Mike Maignan, così come Gregor Kobel del Borussia Dortmund, rimangono profili attenzionati dal club bavarese.