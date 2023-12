Al Lipsia non gioca: il Milan pensa al clamoroso colpo per l’attacco

Dalla Spagna arriva la notizia di un possibile ritorno di fiamma per un centravanti che il club rossonero aveva già adocchiato in passato.

Per il futuro del Milan si continua a parlare dell’acquisto di un attaccante. Anche se Luka Jovic ha segnato due gol e realizzato un assist nelle ultime due partite, non basta per una conferma nella prossima stagione. Il serbo continuerà ad essere tenuto sotto osservazione e non bisogna dimenticare i 37 anni di Olivier Giroud.

Non mancano alcune fonti giornalistiche che non escludono un tentativo per un centravanti già nel calciomercato di gennaio, se ci fosse la giusta occasione. In tal senso sono arrivate diverse indiscrezioni inerenti la volontà di puntare su Serhou Guirassy, 27enne franco-guineano che sta facendo benissimo con lo Stoccarda (18 gol e 2 assist in 14 partite stagionali) e che ha nel contratto una clausola da 17,5 milioni di euro. Geoffrey Moncada è già stato in Germania e ha preso contatti sia con lui sia con l’entourage.

Calciomercato Milan, nuovo bomber dalla Germania?

Guirassy interessa anche da diverse altre società europee, quindi non sarà semplice assicurarselo. Inoltre, è trapelato che il giocatore preferirebbe concludere la stagione allo Stoccarda prima di cambiare squadra. Vedremo se cambierà idea, visto che ha la grande occasione di approdare già a gennaio in un importante club europeo e certi treni vanno presi quando passano.

Ovviamente, il Milan sta valutando pure altre opzioni. Spesso si fa il nome di Jonathan David, un vecchio pallino di Moncada che milita nel Lille. I rapporti con la società francese sono buoni e potrebbero favorire la trattativa, anche se pure in questo caso la concorrenza non manca. L’ex Gent ha un contratto che scade a giugno 2025 e potrebbe essere un buon affare. Sta piacendo tantissimo anche Joshua Zirkzee, stella del Bologna che ha una clausola risolutiva da 40 milioni.

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.net, tra le possibili occasioni di mercato per gennaio ci sarebbe Timo Werner. Il tedesco non è titolare nel Lipsia, dove sta brillando Lois Openda, e potrebbe partire anche in prestito alle giuste condizioni economiche. La sua stagione finora non è stata semplice (2 gol in 13 partite) ed è anche subentrato un infortunio di natura muscolare a complicare ulteriormente le cose.

Werner è un attaccante che prometteva molto bene in passato e che il Chelsea aveva comprato per oltre 50 milioni nel 2020. Non ha soddisfatto le aspettative e i Blues lo hanno rivenduto a 20 due anni dopo. Al ritorno a Lipsia ha segnato 16 gol e 6 assist in 40 presenze stagionali. Non male, ma gli arrivi di Openda e Benjamin Sesko hanno arricchito un parco attaccanti di cui fa parte anche Yussuf Poulsen. L’ex Chelsea non è considerato intoccabile e di fronte a una buona offerte lascerebbe la squadra di proprietà della Red Bull.