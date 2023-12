@ML – Leao e Okafor in gruppo, c’è anche Nsiala. Assente Kjaer (VIDEO)

Le ultime da Milanello sull’allenamento di rifinitura alla vigilia di Newcastle-Milan: Leao e Okafor verso la convocazione.

La squadra di Stefano Pioli domani sera si gioca la permanenza in una coppa europea. È obbligata a vincere a St James’ Park, non c’è altro risultato. La vittoria darebbe la certezza di essere almeno in Europa League. Per accedere agli Ottavi di Champions servirebbe anche la sconfitta del PSG sul campo del Borussia Dortmund.

Alle ore 12:00 il Milan è sceso in campo a Milanello per l’allenamento di rifinitura. Non era presente Zlatan Ibrahimovic, appena nominato senior advisor. La buona notizia è sicuramente la conferma della presenza di Rafael Leao e Noah Okafor in gruppo. Entrambi hanno lavorato con i compagni anche oggi e quindi possono essere convocati per la trasferta Newcastle.

Non c’è Simon Kjaer, che evidentemente non è ancora in condizione di poter tornare a giocare. La speranza è che possa recuperare per Monza-Milan in programma domenica. Aggregato al gruppo c’è un difensore della Primavera: Clinton Nsiala-Makengo, inserito in lista B e dunque convocabile da Pioli. Già ieri il 19enne difensore francese ha lavorato con la Prima Squadra. Considerata l’emergenza in difesa, è probabile che venga portato a Newcastle.