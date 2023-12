Newcastle-Milan, le probabili formazioni: Leao titolare, scelte obbligate in difesa

In vista dell’ultimo match del Gruppo F di Champions, che potrebbe regalare la qualificazione al Milan, Pioli rilancia Leao

Ci siamo. Manca ormai un solo giorno e conosceremo il destino del Milan in Champions League. I rossoneri, ultimi nel girone, hanno ancora delle residue speranze di qualificazione a 90′ dalla fine delle ostilità della prima fase.

Oltre che per una vittoria al St. James’ Park contro i padroni di casa del Newcastle, che a loro volta potrebbero ancora accedere agli ottavi di finale, il Milan ha però bisogno che il già qualificato Borussia Dortmund batta il PSG al Signal Iduna Park.

La doppia combinazione di eventi, possibile ma difficile, potrebbe regalare alla banda di Stefano Pioli una qualificazione che, per come si sono messe le cose dopo la dolorosa sconfitta interna contro i gialloneri della Ruhr, sarebbe clamorosa.

Newcastle e Milan si presentano all’appuntamento con la loro ultima gara del Gruppo F con identici stati d’animo dal punto di vista dell’umore – i bianconeri sono in caduta libera in campionato, mentre i rossoneri accusano un distacco di 9 punti dalla vetta – del numero degli infortunati e, tutto sommato, anche delle speranze di qualificazione.

Il vantaggio dei britannici, rispetto ai meneghini, consta nel fatto di potersi giocare le chances di qualificazione tra le mura amiche e, particolare non trascurabile, che basterebbe anche un pareggio del PSG per potersi qualificare alla fase successiva. Gli scontri diretti favoriscono infatti il club di Bin Salman nei confronti di quello di Al-Khelaifi: cosa che invece il Milan non ha dalla sua in caso di arrivo a pari punti coi transalpini.

Newcastle-Milan, probabili formazioni: le scelte di Pioli

Entrando nel capitolo formazioni, sembra ormai certo che l’attesissimo Rafael Leao faccia il suo ritorno direttamente dal 1′ nella gara più importante della stagione. Assieme al portoghese, nel tridente d’attacco, giocheranno chiaramente Christian Pulisic e l’irrinunciabile Olivier Giroud.

In mezzo al campo, ecco la cerniera composta da Loftus-Cheek, Reijnders e Musah, mentre in difesa le scelte sono obbligate. Stante l’indisponibilità di Simon Kjaer, che inizia ad essere quasi un caso, accanto a Tomori giostrerà ancora, per la terza gara consecutiva, Theo Hernandez, con Calabria e Florenzi sulle rispettive corsie di competenza.

Da sottolineare come sia convocato per la sfida anche il giovane Nsiala – proveniente direttamente dalla Primavera di Ignazio Abate – unica alternativa disponibile stante l’impossibilità di chiamare Jan-Carlo Simic, per dei limiti imposti dal regolamento UEFA.

Giova anche ricordare come il 4-3-3 di partenza del Milan potrebbe diventare, in corsa, un 4-2-3-1, con l’avanzamento di uno tra Musah e Loftus-Cheek nella batteria dei trequartisti e la presenza del solo Giroud come terminale offensivo puro.

Tra le fila degli inglesi, come accennato sopra, le assenze non mancano. Il il tecnico Eddie Howe dovrà fare a meno del portiere Pope, out fino a marzo, Botman, Targett, Burn, Elliott Anderson e Murphy. A questi va aggiunto ovviamente anche l’ex rossonero Sandro Tonali. Un’ndiscrezione dell’ultim’ora vorrebbe in dubbio anche la riserva di Pope, Dubravka, con la concreta possibilità che Lorius Karius, ben conosciuto al pubblico italiano per essere il compagno di Diletta Leotta, possa giocare dal 1′.

Le probabili formazioni di Newcastle-Milan

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud; Leao. All. Pioli