Pugni in faccia all’arbitro: immagini shock e campionato sospeso (VIDEO)

Ha dell’incredibile quello che è successo ieri nel corso del match di campionato: il presidente invade il campo e picchia il direttore di gara. Poi la decisione della federazione

Notte di follia ad Ankara nel corso dell’incontro tra l’Ankaragucu e il Rizespor. All’Eryaman Stadium, l’arbitro Halil Umut Meler è stato aggredito in campo dal presidente dei padroni di casa, Faruk Koca, sceso sul terreno di gioco, dalla tribuna.

Il numero uno dell’Ankaragucu si è scagliato contro il direttore di gara, dopo il pareggio degli ospiti, firmato Gaich, in pieno recupero (al 97′), rifilandogli un pugno in faccio. Un colpo davvero violento, che ha portato Meler per terra.

L’arbitro è stato così letteralmente circondato da diversi uomini – tra questi probabilmente anche tifosi e persone legate all’Ankaragucu – che lo hanno preso a calci anche sul volto. L’intervento di alcuni membri dello staff e dei giocatori ha evitato il peggio, permettendo a Meler di alzarsi e di lasciare il campo visibilmente sconvolto sulle proprie gambe. Il fischietto, con un occhio tumefatto, gonfio (è visibile anche il livido), è stato poi trasportato in ospedale per le visite del caso.

Shock in Turchia: campionato sospeso

Il video dell’aggressione dalla violenza inaudita ha chiaramente fatto il giro del web immediatamente, diventando virale.

Saldırıdan dolayı çok üzgünüm açıklaması yapan Emre Belezoğlu’nun Halil Umut Meler’i hedef gösterdiği görüntüleri ortaya çıktı. Azmettiricilikten soruşturma yemelidir. pic.twitter.com/ffOpDIP0PB — kerem (@konuskero) December 12, 2023

Le immagini, che hanno raggiunto proprio tutti, hanno sconvolto anche le istituzioni turche, che hanno preso subito provvedimenti: il Ministro degli Interni, Ali Yerlikaya, ha annunciato l’arresto di tre uomini per l’aggressione, tra cui quello del presidente dell’Ankaragucu, Koca.

E’ arrivata, inoltre, la presa di posizione immediata da parte della Federcalcio turca, che ha rinviato a tempo indeterminato di tutte le partite del massimo campionato. Di fatto, dunque, la Super Lig è stata sospesa. Anche il presidente della Turchia, Recep Erdogan, ha condannato l’aggressione: “Non permetteremo mai che la violenza interferisca nello sport turco”.

Milan, Krunic in Turchia: il punto

Al campionato turco è legato il calciomercato del Milan, con Rade Krunic pronto a volare a Istanbul. Ve lo stiamo raccontando in questi giorni: il bosniaco ha di fatto detto sì all’offerta del Fenerbahce, di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Ora serve l’accordo tra il club di Istanbul e il Diavolo, che aspetta una proposta di almeno 6 milioni di euro. Dopo il muro alzato in estate, ora i rossoneri sono pronti a trattare la cessione del centrocampista bosniaco, con un contratto in scadenza nel 2025.