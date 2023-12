Assalto per Guirassy: pagano la clausola, i dettagli

Non sarà facile per il Milan la corsa a Serhou Guirassy. La squadra tedesca avrebbe ricevuto un sondaggio da un altro top club europeo.

Negli ultimi giorni il Milan sembra aver virato con forza verso un altro attaccante di spessore, che per condizioni, numeri e qualità sembra essere in teoria il più papabile a rinforzare l’attacco rossonero a gennaio.

Parliamo di Serhou Guirassy, il classe ’97 che nello Stoccarda sta tenendo ritmi elevatissimi, soprattutto per quanto riguarda i gol. Ad oggi è il centravanti con la migliore media realizzativa in Europa, avendo segnato 18 reti in 13 partite ufficiali con il club tedesco, superando in tali numeri anche gente come Kane, Haaland e Mbappé.

Il Milan ha mandato spesso i suoi osservatori, sempre molto attivi in giro per il mondo, a visionare Guirassy per capire se il suo fosse soltanto un fuoco di paglia, oppure se le qualità del franco-guineano siano realmente matura e compiute per poter giocare in Serie A. Report positivi e club milanista che vuole dunque accelerare il passo. Ma la trattativa sarà meno facile del previsto.

Il Manchester United pronto a superare la concorrenza per Guirassy

L’ultima notizia certamente non agevola il compito e le possibilità del Milan. Infatti, secondo il cronista tedesco Florian Plettenberg (di Sky Detuschland) sulle tracce di Guirassy si sarebbe mosso un altro top club internazionale, anch’esso molto colpito dalle qualità in zona gol del calciatore 26enne.

Si tratta del Manchester United, che vuole ad ogni costo rinforzare l’attacco a gennaio dopo le prestazioni altalenanti dell’ex atalantino Hojlund e i chiari di luna dei vari Rashford, Martial e Sancho. Urge dunque un nuovo numero 9 e tutto fa presagire che Guirassy possa essere l’uomo giusto per Ten Hag.

Nessun accordo verbale o preliminare ad oggi, ma lo United ha sondato il terreno sia con lo Stoccarda che con gli agenti del calciatore. Gli inglesi non avrebbero problemi a spendere a gennaio i 17,5 milioni di euro della clausola rescissoria, cifra che permetterà a Guirassy di lasciare la Bundesliga senza colpo ferire.

Concorrenza delicata per il Milan, che sperava di avere campo abbastanza libero per portarsi a casa Guirassy nella sessione invernale. Ora starà ai dirigenti rossoneri muoversi in anticipo, se realmente vogliono il centravanti, e convincerlo che la soluzione italiana sia la migliore. Il fascino della Premier League però è sempre molto difficile da battere…