Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions League se… Tutte le combinazioni

Ecco tutte le combinazioni che possono sortire dall’ultima giornata dei gironi di Champions League. Il Milan può passare in questo modo.

Una notte da dentro o fuori. Il Milan stasera sfiderà il Newcastle, in un match delicato e molto importante per il futuro dei rossoneri in Europa. Infatti con una vittoria la squadra di Stefano Pioli può sperare di proseguire il suo cammino in Champions League.

Ma l’algoritmo non è così semplice. Non basterà vincere al St. Jame’s Park per ottenere un posto agli ottavi di finale. Vista la strana e paradossale classifica formatasi nel gruppo F, sono tanti gli incroci e le combinazioni che possono spuntare al termine di questa sesta giornata.

Una cosa è certa: senza un successo contro i Magpies, per il Milan la corsa in Champions League si potrà dichiarare terminata. Andiamo intanto a fare un recap della situazione. Il Borussia Dortmund è primo e già qualificato, con 10 punti all’attivo. I tedeschi sfidano stasera il PSG, secondo a 7 punti. Chiudono a quota 5 sia il Milan che il Newcastle.

Milan tra ottavi di Champions, Europa League o eliminazione: tutte le possibilità

Come detto, e come è ovvio leggendo la classifica del gruppo di Champions League dopo cinque giornate, il Milan passa agli ottavi solo se batte il Newcastle. Ma allo stesso tempo deve sperare nella contemporanea vittoria del Borussia in casa contro il PSG. In questo caso i francesi resterebbero terzi a quota 7, scavalcati dai rossoneri che si qualificherebbero come secondi del girone, con 8 punti.

Una combinazione di risultati non così assurda. Mentre non basterebbe al Milan battere il Newcastle con il conseguente pareggio tra Dortmund e PSG. In quel caso le squadre di Leao e Mbappé finirebbero appaiate a quota 8, ma entrerebbe in scena la differenza reti negli scontri diretti, favorevole al PSG (vittoria per 3-0 e sconfitta per 2-1 con il Milan).

Nell’ultima circostanza il Milan resterebbe comunque nelle competizioni Uefa, retrocedendo ai playoff di Europa League e raggiungendo Atalanta e Roma, come da regolamento per le terze classificate nei gironi di Champions. Milan terzo pure in caso di vittoria sul Newcastle ma contemporaneo successo PSG contro il Borussia.

In tutte le altre combinazioni di questa sera, il Milan finirebbe quarto e dunque fuori da ogni competizione. Ovvero in caso di pareggio al St. Jame’s Park, visto che in questa situazione sarebbero gli inglesi a finire in Europa League per la migliore differenza reti generale (0 contro il -4 del Milan). Rossoneri ultimi ovviamente in caso di sconfitta questa sera, a prescindere dai risultati dell’altro campo.