Chi è Clinton Nsiala, l’ultimo talento Primavera promosso dal Milan: ruolo e caratteristiche

Scopriamo qualcosa in più su Clinton Nsiala, ultimo giocatore della Primavera rossonera che è stato aggregato alla prima squadra.

Il Milan sta preparando uno dei match più decisivi di questa stagione. Ovvero la trasferta europea sul campo del Newcastle, gara che chiuderà la fase a gironi di Champions League e stabilirà il destino dei rossoneri nelle competizioni Uefa. Con una vittoria il Milan proverà a sperare nella qualificazione agli ottavi, senza un risultato da tre punti sarà invece eliminazione certa.

Il problema è che il Milan si presenterà stasera al St. Jame’s Park senza diversi calciatori titolari. Il rientro di Rafa Leao è una buona notizia per l’attacco di mister Pioli, ma resta l’emergenza in difesa, dove sono almeno 4 gli indisponibili certi in casa rossonera.

L’unica soluzione per Pioli è confermare la linea a quattro vista contro l’Atalanta: ovvero con Theo Hernandez schierato da centrale adattato e Alessandro Florenzi largo a sinistra. Per la panchina invece il tecnico milanista è pronto a dare fiducia ad un altro giovanissimo della Primavera, che è stato convocato. Ed è l’unico altro centrale a disposizione dell’allenatore.

Nsiala convocato per Newcastle-Milan: chi è

Impossibile da convocare Jan-Carlo Simic (perché è al Milan da meno di due anni e non è stato quindi possibile inserirlo in Lista B), per stasera Pioli ha dovuto rincorrere ad un altro importante elemento della squadra Primavera. Si tratta di Clinton Nsiala, difensore centrale della Primavera del Milan, inserito nella lista Uefa e allenatosi con i big nei giorni scorsi.

Classe 2004, nativo di Rennes, Nsiala è un coriaceo difensore di prospettiva, che oltre al buon fisico può vantare un ottimo piede mancino con cui impostare dalle retrovie. Il francese è l’ultima idea di Pioli attinta dalla Primavera di mister Abate, squadra in cui Nsiala è un perno (esattamente come Simic, compagno di reparto).

Il Milan ha strappato due estati fa Nsiala dal vivaio del Nantes, individuato dai talent-scout rossoneri come un difensore dal sicuro avvenire. All’occorrenza può giocare anche da mediano, ma è da stopper difensivo che sta ottenendo buonissimi consensi. Fino a questo momento ha disputato in stagione ben 19 presenze, quasi tutte da titolare, realizzando anche due reti personali.

Nsiala come detto è un vero e proprio gioiello, visto che mancino naturale. Una caratteristica sempre più rara nei difensori centrali di buon livello in giro per l’Europa. Difficile che possa essere schierato titolare domani a Newcastle, ma sicuramente il numero 6 della Primavera si farà trovare pronto e motivato.