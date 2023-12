Il Milan va in Europa League se.. Tutte le combinazioni

Newcastle-Milan, in palio la qualificazione agli ottavi di Champions League e non solo. Ecco come potrebbe proseguire il cammino europeo dei rossoneri

Newcastle-Milan, sfida decisiva al St.James Park. Novanta minuti e oltre che emetteranno un primo verdetto nella stagione di entrambe le squadre che possono ancora ambire alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Una sola combinazione favorevole al Milan per il passaggio alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europeo. Leao e compagni, infatti, devono battere il Newcastle e sperare solo in una concomitante vittoria del Borussia Dortmund con il PSG. In caso di arrivo a pari punti, dunque con una vittoria del Milan e un pari a Dortmund, i campioni di Francia sono avanti nella differenza reti negli scontri diretti (vittoria 3-0 PSG; vittoria Milan 2-1)

Stessa situazione per i Magpies i quali però, battendo il Milan, sarebbero qualificati agli ottavi di Champions anche con un pareggio al Signal Iduna Park, in virtù del vantaggio nelle sfide dirette con i parigini, sconfitti in Inghilterra e fermati sul pari al Parco dei Principi.

Il Milan si ritrova, di fatto, nella stessa situazione vissuta due anni fa, nel girone con Liverpool, Porto e Atletico Madrid. Nell’ultima partita con i Reds a San Siro, i rossoneri dovevano vincere (epilogo che poi non si è verificato) anche per sperare nell’eventuale passaggio in Europa League, anch’esso in palio al St.James Park.

Milan in Europa League se … una sola chance per i rossoneri

Anche per “retrocedere” in Europa League, il Milan ha un solo risultato a disposizione ovvero la vittoria con il Newcastle, qualora il PSG dovesse vincere o pareggiare a Dortmund. Con un pareggio e una mancata sconfitta del PSG, in Europa League andrebbero gli inglesi in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti con il Milan dopo lo 0-0 dell’andata. Pareggio che eliminerebbe il Milan dall’Europa, alla stregua, ovviamente, di una sconfitta.

Con il passaggio in Europa League, il Milan affronterebbe i sedicesimi di finale a Febbraio contro una delle seconde classificate della fase a gironi di EL che si concluderà domani. Sono già in Europa League dalla Champions quattro squadre ovvero Benfica, Galatasaray, Lens e Braga.

Di seguito, ricapitoliamo tutte le combinazioni favorevoli al Milan contro il Newcastle nella sfida conclusiva del Girone F.

Il Milan passa agli ottavi di Champions League se:

Vince contro il Newcastle e il PSG perde contro il Borussia Dortmund

Il Milan va in Europa League se:

Vince contro il Newcastle e il PSG vince o pareggia a Dortmund

Il Milan è eliminato dall’Europa se:

Pareggia o perde contro il Newcastle

Il Newcastle va agli ottavi di finale se:

Batte il Milan e il PSG non vince a Dortmund

Il Newcastle va in Europa League se:

Vince o pareggia contro il Milan e il PSG vince a Dortmund

Nel Girone F, il Borussia Dortmund, dopo l’1-3 di San Siro, è già sicuro della qualificazione agli ottavi. I gialloneri, tuttavia, non devono perdere contro il PSG stasera per non essere scavalcati al primo posto. Primato del gruppo importantissimo in vista del sorteggio degli ottavi, considerato lo spessore delle prime classificate. Tra queste figurano già Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Barcellona, Arsenal e Real Sociedad.