L’Atalanta ufficializza i costi dell’affare De Ketelaere: prestito e riscatto, le cifre

Il bilancio relativo alla stagione 2022-2023 rende note le cifre per l’operazione col Milan per il belga: le indiscrezioni sono confermate

Per le società è periodo di bilancio e anche l’Atalanta ha tirato le somme. I bergamaschi lavora alla grande ormai da anni sul mercato ottenendo delle altissime plusvalenze, che gli permettono di investire poi su nuovi giocatori.

L’esercizio dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023 si è chiuso con un utile di quasi 4 milioni di euro e un patrimonio netto da 181 milioni. Le cessioni della Dea nell’ultimo bilancio hanno fruttato ben 83,5 milioni con le partenze di Cristian Romero, ma anche di Freuler, Pessina e Malinovskyi. A questi introiti si aggiungeranno poi quelli monstre del prossimo esercizio grazie alla cessione di Hojlund al Manchester United, ma anche di Demiral, Maehle e Boga.

Con tutte queste entrate la società orobica ha reinvestito giustamente sul mercato con acquisti importanti e movimenti in entrata. Uno di questi va ad interessare anche il Milan e si tratta chiaramente del passaggio di Charles De Ketelaere dal Diavolo ai nerazzurri nella scorsa estate. Dopo un primo anno decisamente deludente in rossonero, il 22enne si è trasferito alla squadra di Gian Piero Gasperini in prestito con diritto di riscatto per rilanciarsi e fin qui le cose sono andate bene.

Quanto è costato (e costerà) De Ketelaere all’Atalanta: le cifre ufficiali

Il classe 2001 ha già collezionato 18 presenze complessive in stagione tra tutte le competizioni, mettendo a referto anche 2 gol e 3 assist. Il bilancio è stata l’occasione per ufficializzare le cifre dell’operazione in essere con il Milan.

Di fatto i costi dell’operazione sono stati confermati. Prestito oneroso da 3 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 22 milioni, con ulteriori 2 di bonus in caso di obiettivi non esplicitati. Una cifra importante che il Diavolo potrebbe incassare in estate, e le speranze sono sempre di più visto che l’ex Brugge sembra aver convinto tutti dalle parti di Zingonia. Fra qualche mese si avrà la certezza dell’eventuale acquisto definitivo dell’Atalanta.

La Dea non avrà intenzione di lasciarsi scappare il gioiello belga, ma potrebbe trattare sulla cifra del riscatto. Come si evince dal bilancio, la società nerazzurra ha già sborsato cifre importanti in estate per gli arrivi di El Bilal Tourè e di Gianluca Scamacca, per una cifra complessiva di circa 45 milioni di euro. Ora si hanno comunque le cifre ufficiali degli affari e su De Ketelaere corrispondono a quelle trapelate ad agosto.