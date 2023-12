Leao: “Speravamo di andare avanti. Ora in Europa League per vincere”

Le parole dell’attaccante rossonero al termine della sfida contro il Newcastle, che è valsa i tre punti ma non la qualificazione agli ottavi

Il Milan ribalta il risultato al St. James’ Park contro il Newcastle e vince 1-2, ma purtroppo non basta per strappare l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Borussia e PSG hanno infatti pareggiato e sono passati i parigini per la differenza reti.

I rossoneri non erano partiti nel migliore dei modi neanche oggi e al termine della prima frazione era sotto di una rete, con Joelinton che aveva portato in vantaggio i Magpies. Nella ripresa la squadra di Stefano Pioli ha reagito e ha trovato prima il pari con Christian Pulisic e poi il gol dell’1-2 grazie a Samuel Chukwueze. Il Diavolo torna a vincere in Inghilterra ma purtroppo non basta, ma almeno sarà Europa League.

Rafael Leao è tornato dopo l’infortunio ed è partito da titolare in questa sfida, dove ha preso un palo sull’1-1. Il portoghese ha parlato a fine gara ai microfoni di Prime Video. Queste le sue parole: “Soddisfatti? Chiaro che no. Volevamo continuare in Champions League per giocare contro le migliori squadre d’Europa. Abbiamo esultato perché erano 3 punti importanti ma dovevamo aspettare gli altri. Continuiamo in Europa League per vincere, perché è un trofeo che il Milan non ha mai vinto”.

Leao ha poi aggiunto sul suo rientro: “Difficile, era una partita importante, ma le responsabilità mi aiutano a crescere. Il primo tempo è andato un po’ così poi nel secondo tempo la squadra mi ha aiutato di più. Purtroppo non abbiamo centrato l’obiettivo di continuare in Champions, ma siamo sempre in Europa e siamo contenti”.