Milan, che guaio: 100 milioni in fumo

Se non dovesse passare il turno questa sera in Champions League, il Milan rischierebbe di perdere moltissimi ricavi economici.

Passare il turno in Champions League non sarà affatto facile per il Milan. Questa sera i rossoneri dovranno battere a tutti i costi il Newcastle, salendo a quota 8 punti. Ma allo stesso punto dovranno sperare nel successo del Borussia Dortmund in casa contro il PSG per poter completare l’opera.

Il destino rossonero è dunque non solo nelle proprie mani. Una situazione complessa e delicata, dovuta ai risultati precedenti nel girone F, che ha visto il Milan vincere soltanto una partita, quella interna contro i parigini. Vedere il Milan fuori dalla Champions già nella fase a gironi non sarebbe ottimale, ma non soltanto per motivi di prestigio e tifo.

C’è anche una componente economica che pesa sul cammino europeo del Milan e sul rischio di vedere la formazione di Stefano Pioli uscire già da stasera. Il club potrebbe dover dire addio a numerosi ricavi in arrivo dal percorso e dagli adeguati premi Uefa.

L’uscita ai gironi è un’occasione mancata: ecco quanto ‘perde’ il Milan

Basti pensare che lo scorso anno, grazie al percorso Champions durato fino agli ottavi di finale il Milan si è portato a casa introiti da almeno 85 milioni di euro. Un vero e proprio tesoretto, grazie al quale la proprietà ha potuto rimettere totalmente in sesto i conti, mostrando un bilancio in attivo.

L’eliminazione ed il mancato passaggio agli ottavi di Champions League nella stagione in corso invece comprometterebbe un ottimo ricavo. Il Milan direbbe addio ad almeno 57 milioni, vedendo assottigliarsi gli introiti per il market pool e rinunciando di fatto a quelli automatici per il successivo passaggio del turno. In caso di retrocessione in Europa League il Milan otterrebbe qualcosa in questo percorso secondario, ma ovviamente con cifre molto più contenute.

A questa uscita di scena totale, il Milan dovrà mettere in conto anche altri 50 milioni sfumati. Senza continuare il cammino Champions infatti andrebbe in frantumi l’ipotesi di qualificarsi al Mondiale per Club del 2025, visto che i rossoneri resterebbero alle spalle di Inter e Juventus nel ranking europeo. 50 sono i milioni di premio a tutte le squadre che prenderanno parte alla competizione mondiale tra due estati.

Senza pensare alla mancanza peggiore nelle valutazioni di RedBird: ovvero un calo automatico sul valore del brand ed il prestigio del Milan in Europa, anche se la nomea del club rossonero resta storicamente alta e prestigiosa.