Newcastle-Milan 1-2, pagelle e tabellino: Maignan, un miracolo a partita. Due gravi errori di Leao

Le pagelle di Newcastle-Milan, i rossoneri vincono e vanno in Europa League. Un altro miracolo di Maignan, Chukwueze entra e segna. Tomori ancora fra i migliori

Il Milan va in Europa League. Non basta vincere a Newcastle. A Dortmund il Psg pareggia e accede agli ottavi di finale di Champions League. Rossoneri pessimi nel primo tempo; nel secondo tempo meglio anche grazie ad un calo fisico e di attenzione dei padroni di casa.

Il Milan deve vincere per almeno sperare di andare agli ottavi in attesa del risultato di Borussia Dortmund-Psg. Ma la squadra che scende in campo non sembra averlo capito. Il Newcastle è dominante per 45′: gioca, pressa, incita il pubblico con alcuni giocatori. E segna, meritatamente, intorno alla metà del tempo, con Joelinton: inspiegabile, inaccettabile, inguardabile il posizionamento dei rossoneri che concedono agli avversari libertà totale. A quel punto gli inglesi abbassano il loro baricentro e provano a colpire in ripartenza; il Milan è un disastro e non costruisce nulla di buono.

Inizia un po’ meglio il Milan nella ripresa. All’ora di gioco arriva la rete casuale di Christian Pulisic in seguito ad un’azione confusa: da sottolineare però l’assist di Olivier Giroud, da campione vero. A quel punto il match si mette in equilibrio: il Newcastle sembra non avere più la forza di rispondere, il Milan mette in campo forze fresche come Jovic, Okafor e Chukwueze. E su un contropiede è proprio quest’ultimo a segnare il gol del 2-1 per i rossoneri.

Le pagelle di Newcastle-Milan

MAIGNAN 7

CALABRIA 5

TOMORI 6,5

THEO HERNANDEZ 6

FLORENZI 6

MUSAH 5,5 (Dall’83’ CHUKWUEZE 7)

REIJNDERS 6

LOFTUS-CHEEK 5,5 (Dal 73′ POBEGA 5,5)

PULISIC 6,5 (Dal 73′ JOVIC 6)

GIROUD 6 (Dall’83’ OKAFOR 6)

LEAO 5,5

Newcastle-Milan, il tabellino

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. A disp.: Harrison, Karius; Burn, Dummett, Hall; Longstaff; Isak. All.: Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Nsiala; Adli, Krunic, Pobega; Chukwueze, Jovix, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: Danny Makkelie

Marcatori: 33′ Joelinton, 59′ Pulisic, 80′ Chukwueze