Newcastle-Milan in Youth League: c’è anche Tonali in tribuna (FOTO)

L’ex centrocampista rossonero, squalificato in seguito al coinvolgimento nel caso scommesse, segue da vicino i ragazzi del Milan

È proprio vero: certi amori non finiscono. Già visibilmente emozionato al suo ritorno a San Siro – quando ancora non era stato travolto dalla vicenda scommesse che tanto sta pesando sulla sua carriera – per il match di andata di Champions tra il suo Newcastle e il Milan, Sandro Tonali sembra continuare ad avere un debole per i nostri colori.

Magari, come sostengono in molti, al nativo di Lodi piace fare esercizio di nostalgia associando la sua esperienza al Milan – che ha coinciso con la sua consacrazione calcistica – come un periodo in cui tutto andava bene. In cui iniziavano ad arrivare le meritate soddisfazioni. In cui la gioia per un gol importantissimo – quello della vittoria allì’Olimpico contro la Lazio, nel 2022, per molti quello fondamentale per scoraggiare i propositi di rimonta scudetto dell’Inter – aveva pervaso tutta la sua vita. Senza il demone della ludopatia. senza le audizioni a processo. Senza patteggiamenti e sentenze.

Sandro Tonali è ancora un ragazzo con tutta la vita e tutta la carriera davanti. Non saranno certo 10 mesi di squalifica dai campi, ai quali aggiungere altri 8 mesi di pene accessorie, a fermarlo davanti alle nuove sfide del terreno di gioco.

Intanto però, il traguardo è lontano. Il tempo per perfezionare l’inglese e per scacciare definitivamente via i vecchi fantasmi non manca. Tanto vale, ogni tanto, staccare la spina. E godersi lo spettacolo di tanti ragazzi in erba che, chissà si sono ispirati alle sue gesta in campo per sognare un futuro tra i grandi.

Youth League, Tonali in tribuna con Moncada

Succede così che proprio nel pomeriggio che precede la decisiva sfida di Champions League tra i Magpies e il Diavolo – entrambe le squadre conservano speranze di qualificazione, sebbene l’impresa sia un po’ meno ardua per gli inglesi – Tonali rincontri un vecchio amico. Uno che lo ha visionato, uno che ha visto subito di che razza di talento si trattasse.

Moncada and a Special Guest are at the Primavera Game pic.twitter.com/zvjIfj6WCw — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) December 13, 2023

Stiamo ovviamente parlando di Geoffrey Moncada, il capo dell’area scout del club meneghino, in compagnia del quale il giocatore azzurro sta assistendo alla gara di Youth League delle squadre Under 19 di Newcastle e Milan.

Non è sfuggito, all’occhio attento dei più curiosi, la presenza di Tonali sulle tribune del Whitley Park, teatro dell’ultima sfida della kermesse dedicata ai vivai europei. Nell’omonimo Gruppo F di Youth League il Milan di Ignazio Abate è già qualificato come primo, con 12 punti in 5 gare, a prescindere dall’esito della sfida. Chissà che, tra i validissimi ragazzi della nostra Primavera, Tonali non abbia già visto da vicino il suo possibile erede.