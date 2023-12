Scaricato dopo sei mesi: l’erede di Krunic dal Manchester United

Il Diavolo potrebbe mettere le mani sul centrocampista, pronto a far ritorno in Italia, dopo solamente sei mesi. Può essere il rinforzo giusto

E’ un mercato di occasioni quello di gennaio. Lo sarà anche per il Milan, che non spenderà molti soldi, ma che dovrà comunque portare a casa diversi giocatori.

Così Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani si stanno muovendo tanto per riuscire a trovare i rinforzi giusti per il Diavolo. Le priorità sono l’acquisto di almeno un paio di difensore, per mettere fine, il prima possibile all’emergenza centrali.

Anche a Newcastle il Diavolo si è presentato senza l’intero reparto, con il solo Fikayo Tomori. Pioli sarà così costretto a schierare ancora Theo Hernandez al suo fianco. Contro il Monza la situazione non sarà diversa, con Kalulu, Thiaw e Pellegrino out. C’è la speranza di recuperare Kjaer, ma è evidente che il danese non dà garanzie. Oltre al ritorno di Gabbia, si proverà così a mettere le mani su un centrale, magari in prestito con diritto di riscatto.

Ma si guarda anche all’acquisto di un attaccante, oltre che all’arrivo di Juan Miranda, con il quale si ha un accordo, ma serve il via libera del Betis affinché sbarchi a Milano già a gennaio.

Poi c’è da capire cosa succederà a centrocampo, con Rade Krunic, pronto a fare le valigie. La sua avventura al Milan è finita e si prepara a sbarcare in Turchia. Serve l’accordo con il Fenerbahce, ma tutto appare deciso.

Milan, addio Krunic: ecco Amrabat

Con l’addio di Rade Krunic non è da escludere che il Milan decida di mettere le mani su un nuovo centrocampista, soprattutto se si dovesse presentare l’occasione giusta.

Occasione che potrebbe arrivare dall’Inghilterra, dove sono certi che Amrabat sia vicino all’addio al Manchester United. Il nome del marocchino sarebbe, infatti, sulla lista dei partenti di Erik ten Hag. L’ex Fiorentina è sbarcato in Premier solo la scorsa estate, ma la sua avventura potrebbe essere già ai titoli di coda.

E’ possibile che Amrabat lasci i Red Devils in prestito con diritto di riscatto. Un’occasione che il Milan, che già in passato si è interessata al marocchino, potrebbe decidere di cogliere. Amrabat nelle scorse sessioni di mercato è stato accostato anche a Napoli e Juventus.