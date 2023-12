Youth League, Newcastle-Milan: sconfitta indolore per i rossoneri di Abate

Si è giocata questo pomeriggio la sesta e ultima giornata dei gironi di Youth League per il Milan Primavera. Sconfitta a Newcastle, ma senza conseguenze.

Bella gara in quel di Newcastle tra le Under 19 di Newcastle e Milan, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. I rossoneri sono caduti malamente contro gli inglesi, ma la disfatta non pesa più di tanto al piccolo Diavolo, già qualificato agli ottavi della competizione grazie alla precedente vittoria contro il Borussia Dortmund. Il Milan, infatti, nonostante la sconfitta contro il Newcastle, mantiene la testa della classifica del girone, ed è dunque qualificato alla fase ad eliminazione diretta, senza il bisogno di passare dai playoff. Ma andiamo alla gara di oggi giocata in Inghilterra.

Era stato il Milan di Ignazio Abate a cominciare fortissimo, trovando di fatto il vantaggio già all’8′ minuto del primo tempo. Un bel gol di Liberali, con papera del portiere Janusz, aveva regalato l’1-0 ai rossoneri. Gli stessi che avrebbero potuto trovare il doppio vantaggio nel corso del primo tempo. Ma le occasioni create sono andate in fumo. Un nuovo Newcastle è sceso in campo dopo l’intervallo, agguerrito e deciso a far male al Diavolo. I Magpies hanno infatti trovato presto il pareggio con Hernes al 51′ minuto. Pochissimo tempo dopo, al 55′, ci ha pensato proprio l’ex della gara, Heffernan a regalare il doppio vantaggio alla squadra inglese.

Il Newcastle ha poi chiuso i giochi al 73′ minuto con Parkinson, su assist del neo entrato Neave.

Milan Primavera in Youth League, la classifica del girone

Come accennato, la sconfitta è stata ininfluente per il Milan, che conclude il suo percorso a gironi (Gruppo F) da prima assoluta con 12 punti di bottino. In attesa della gara che vedrà rivali le Under 19 di Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, il Newcastle chiude comunque il percorso a quota 7 punti, non bastanti per l’accesso ai play off della UEFA Youth League. Dunque, a prescindere dall’esito dell’altra gara, gli inglesi non vanno avanti. Sarà una tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain a strappare il pass per i sedicesimi. Di seguito la momentanea classifica del GRUPPO F:

Milan 12

Borussia Dortmund 7 (una partita in da giocare)

Newcastle 7

Paris Saint Germain 6 (una partita da giocare)