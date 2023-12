Antonio Conte sulla panchina del Milan: “Ci andrebbe al 100%” (VIDEO)

Il giornalista è sicuro che l’allenatore accetterebbe volentieri il progetto rossonero perché ha in mente di tornare a Milano

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, in casa Milan si è tornato a parlare dell’allenatore e del possibile esonero di Stefano Pioli. La situazione del tecnico era in bilico prima della partita con i Magpies ma i rossoneri hanno ottenuto una bella vittoria.

Il successo al St. James’ Park non è però purtroppo bastato a strappare il pass per gli ottavi di finale perché il PSG è rimasto avanti per la differenza reti. Il rammarico per l’obiettivo stagionale fallito ha quindi portato di nuovo l’ambiente a invocare l’addio dell’allenatore, che è finito ormai da mesi nell’occhio del ciclone. La sensazione che il ciclo sia finito è forte e anche la società sta facendo riflessioni in merito.

Sulla questione del possibile cambio di allenatore in casa rossonera si è espresso Michele Criscitiello, specificando che la soluzione migliore sarebbe quella di tenere Pioli fino al termine della stagione. A suo modo di vedere, infatti, al tecnico emiliano va riconosciuto il gran lavoro fatto in questi anni e gli obiettivi insperati che è riuscito a centrare. Il piano che suggerisce è quindi di continuare così e a salutarsi a fine stagione.

Criscitiello è certo che Conte voglia tornare a Milano

Il giornalista ha parlato dallo Sportitalia Village in occasione in occasione della festa di Natale della Folgore Caratese e ha preso in un certo senso le parti di Pioli, considerando ingiusto un esonero a stagione in corso.

Criscitiello ha consigliato Antonio Conte per l’anno prossimo: “Due anni fa dovevi prendere De Zerbi e non l’hai preso. Oggi hai una sola soluzione: Pioli a fine stagione lo abbracci e gli dici 100 volte grazie. Adesso spazio ad Antonio Conte. Conte deve essere il futuro del Milan. Possibile? Se il Milan tira fuori i soldi, Conte al Milan ci va al 100% per due ragioni. Vuole tornare in Italia e perché vuole andare a Milano”.

Su una possibile preferenza di Conte per la Juve, il giornalista ha assicurato: “La Juventus è la priorità? Non credo. Credo che Conte voglia Milano, all’Inter non può tornare e credo che sia pentito per come abbia chiuso il suo rapporto con l’Inter. Se lo convinci con il progetto, con 2 3 giocatori che vuole lui e con dei soldi, Conte può rappresentare il futuro del Milan. Ma fino a giugno non parliamo di altro”.