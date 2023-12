Avversarie Milan in Europa League: tutte le squadre qualificate

Il Milan disputerà i sedicesimi di finale di Europa League il prossimo Febbraio. Ecco le possibili avversarie dei rossoneri nel sorteggio

Proseguirà in Europa League il cammino europeo del Milan, terzo classificato nel girone F di Champions alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint Germain.

A un passo dall’eliminazione, il gol in extremis di Chukwueze contro il Newcastle permetterà ai rossoneri di giocarsi ancora un trofeo europeo, in una competizione che gli uomini di Pioli torneranno a disputare a tre anni di distanza dall’edizione 2020-21, conclusa con l’eliminazione agli ottavi contro il Manchester United.

A Febbraio, il Milan disputerà i sedicesimi di finale di Europa League, primo turno a eliminazione diretta della competizione che opporrà, in un confronto andata-ritorno, le “retrocesse” dai gironi di Champions alle seconde classificate della fase a gironi della stessa EL.

A decretare gli accoppiamenti sarà il sorteggio in programma lunedì 18 dicembre a Nyon. Il regolamento prevede un unico vincolo ovvero l’impossibilità di sfide tra compagini della stessa nazionalità, veto che decadrà a partire dagli ottavi di finale di Europa League.

Milan, le possibili avversarie nei sedicesimi di finale di Europa League

Saranno sette e non otto le possibili rivali nel sorteggio dei sedicesimi per il Milan. I rossoneri, infatti, non potranno incrociare la Roma, seconda classificata nel girone G dietro lo Slavia Praga.

Nell’urna di Nyon saranno dunque presenti queste sette compagini:

Sporting Lisbona

Tolosa

Rennes

Qarabag

Olympique Marsiglia

Friburgo

Sparta Praga

Da evitare, nel sorteggio, lo Sporting Lisbona e l’Olympique Marsiglia di Gattuso, beffato, in extremis, nel match decisivo per il primo posto dal Brighton di De Zerbi.

Un precedente vittorioso, nella vecchia Coppa Uefa, con lo Sporting Lisbona nell’edizione 2000-01. L’Olympique Marsiglia, invece, non evoca bei ricordi europei al Milan, sconfitto dai francesi nella finale di Coppa Campioni del 1993 e, precedentemente, sempre nella massima competizione europea, ai quarti dell’edizione 1990-91 nel famoso match interrotto per il black out dei riflettori al Velodrome. Ultimo precedente con l’OM nei gironi di Champions 2009-10 con il Milan di Leonardo qualificato al secondo posto alle spalle del Real Madrid.

Le altre compagini, almeno sulla carta, sono alla portata dei rossoneri. Curioso sarebbe un confronto con il Tolosa, altro club legato a Red Bird. Alla stregua del Tolosa, il Milan non ha mai affrontato in una competizione europea anche il Rennes, il Friburgo (eliminato lo scorso anno agli ottavi dalla Juve) e gli azeri del Qarabag, per la prima volta approdati alla fase a eliminazione diretta di una competizione europea.

Ci sono precedenti, invece, con lo Sparta Praga eliminato dal Milan nella Coppa Uefa 95-96, agli ottavi di Champions League 2003-04 e nella fase a gironi dell’Europa League 2020-21.

I sedicesimi di finale di Europa League si disputeranno il 15 e il 22 febbraio. Negli ottavi di finale entreranno in gioco anche le prime classificate della fase a gruppi ovvero: Liverpool, Bayer Leverkusen, Villarreal, Atalanta, Brighton, West Ham, Rangers Glasgow, Slavia Praga.