Caos Salernitana, “vendo tutti”: che occasione per il Milan!

Clamoroso sfogo del patron dei granata, che minaccia cessioni in massa già nel mercato di gennaio: Milan pronto all’assalto

“Molti calciatori vogliono andare via, non amano la Salernitana. Sono qui ma vorrebbero stare altrove. Se non hanno la gioia di giocare sappiano che questa rischia di essere la tomba di molti giocatori. Avrò un pugno durissimo con tanti di loro. A gennaio manderò via chi non vuole restare“. Parole e musica di Danilo Iervolino, il patron della Salernitana che, esasperato dai risultati negativi della sua squadra – ultima in classifica con soli 8 punti in 15 gare, minaccia un’epurazione senza precedenti.

Dopo una campagna acquisti in cui non ha badato a spese – e in cui ha rinnovato i contratti in scadenza con un adeguamento dell’ingaggio – il presidente si aspettava un cammino diverso. Nella scorsa stagione il club aveva guadagnato una salvezza tranquilla, senza le incredibili sofferenze dell’anno precedente: sarebbe stato dunque lecito attendersi un continuo progredire, un innalzamento nell’asticella degli obiettivi. E invece la piazza sta sinistramente rivivendo l’incubo della stagione 2021/22.

Tra i principali obiettivi della sfuriata del numero uno campano ci sono tre calciatori che, per un motivo o per l’altro, non stanno rendendo secondo le aspettative. Oltre a Pasquale Mazzocchi, sul quale già insiste l’interesse del Napoli, e Dylan Bronn, centrale franco-tunisino arrivato dal Metz nell’estate 2022, il profilo top che pare non goder più della stima calcistica del patron è proprio lui. Boulaye Dia. Il trascinatore dei granata nella scorsa stagione con 16 gol in 33 presenze.

Non che quest’anno il rendimento del senegalese sia tutto da buttare – 4 gol in 7 gare di campionato – ma evidentemente qualcosa si è rotto. E nel rapporto con Iervolino e, forse, nelle motivazioni dell’attaccante. E qui entra in scena il Milan. Che potrebbe tornare su una pista già battuta la scorsa estate.

Polveriera Salernitana, Milan pronto a piombare sull’attaccante

Già seguito a metà della sessione estiva di scambi come papabile centravanti di scorta da regalare a Pioli, il 27enne africano era stato blindato dallo stesso Iervolino, che chiedeva qualcosa come 25 milioni, senza contropartite e senza pagamenti dilazionati, per il suo bomber. Lo scenario ora potrebbe essere diverso: l’attaccante e il patron potrebbero essere ai ferri corti. Al punto tale che si potrebbe concretizzare una clamorosa cessione a gennaio.

Come noto, al di là degli innegabili progressi di Luka Jovic – positivo anche nel finale di gara del St. James’ Park, la dirigenza meneghina è sempre a caccia di una punta che possa consentire a Pioli di avere più scelta nelle rotazioni dei suoi avanti.

Dia, oltre ad esser gradita al tecnico parmigiano, verrebbe probabilmente di corsa a Milano. Anche nello status di ‘centravanti di riserva’. Se Iervolino tenesse fede a quanto dichiarato, il senegalese potrebbe approdare a Milanello per un cifra inferiore ai 15 milioni di euro. Un ottimo affare da tenere nella giusta considerazione.