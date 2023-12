Contratto in scadenza con l’Atletico Madrid: colpo a zero di Furlani

Il club rossonero è pronto a sfruttare le occasioni che il mercato propone: il profilo spagnolo è buono anche per luglio

Il Milan ci riprova. O meglio, potrebbe riprovarci, visto che al momento non c’è una trattativa vera e propria per un nome che però potrebbe entrare presto, e di prepotenza, nell’agenda dell’Ad Furlani.

Spieghiamo meglio cosa intendiamo per tentare ancora una volta. Si parla di un colpo spagnolo, esattamente come quello – ormai vicinissimo – di Juan Miranda dal Betis – e come quello già seguito con interesse che risponde al nome di Nacho Fernandez, l’uomo che in carriera ha vestito solo la camiseta blanca.

Anche nel caso che ci apprestiamo ad illustrare, il profilo in oggetto è un difensore. Altra coincidenza. E come nei due esempi sopracitati, anche lui va in scadenza a giugno 2025. Una serie incredibile di analogie, che potrebbe portare la dirigenza rossonera a battere una pista che porta con sé degli inevitabili vantaggi.

Innanzitutto, nel costo dell’operazione – qualora questa si volesse concretizzare a gennaio – il club proprietario del cartellino non può non tener conto della vicinanza della deadline contrattuale. In secundis, se il difensore non trovasse l’accordo con la proprietà, si potrebbe lusingare il suo entourage con un’adeguata proposta economica e con il progetto vincente garantito dalle parole di Cardinale e dallo stesso Ad.

Sull’argomento è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha riportato le parole del numero uno del club rojiblanco, Enrique Cerezo Torres.

Atletico Madrid, ancora niente rinnovo: annuncio ufficiale

A margine di un incontro coi giornalisti, in cui gli si era chiesto a che punto fosse il prolungamento di contratto di Antoine Griezmann – eccezionale la stagione del Petit Diable – il presidente dell’Atletico Madrid ha parlato anche del rinnovo, che ancora langue, di due pilastri come Koke e Mario Hermoso. “Stiamo parlando con entrambi, c’è ancora tempo“, ha detto Cerezo.

Nativo della capitale spagnola, cresciuto calcisticamente nella Cantera delle Merengues – con 33 presenze, nella Segunda Division B, tra le fila del Real Madrid Castilla – Mario Hermoso ha sposato la causa del club colchonero dal 2019. Senza più voltarsi indietro.

Difensore fisico, carismatico, lottatore nato – alle volte un po’ troppo falloso, ma è quello che gli chiede il tecnico Simeone – il classe ’95 è uno dei simboli del Cholismo. Nonché idolo della tifoseria. Sebbene il club della Capitale non voglia rinunciare tanto facilmente ad uno dei suoi alfieri, del rinnovo di contratto non c’è ancora traccia.

Hermoso tra poco più di due settimane sarà libero di firmare un pre-contratto, per il prossimo anno, con chiunque gliene voglia sottoporre uno. E senza passare dalla dirigenza dell’Atletico. Se i Colchoneros volessero monetizzare almeno parzialmente la sua cessione, dovrebbe vendere l’iberico a gennaio, invece. In entrambi i casi il Milan potrebbe sferrare la sua offensiva a sorpresa.