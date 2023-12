Chukwueze, tra gioie e dolori: la serata del nigeriano

Samuel Chukwueze segna ancora in Champions League e porta il Milan in Europa League. Il nigeriano sta iniziando a regalare le prime gioie ai suoi tifosi, ma nel finale è scattato l’allarme

Gli sono bastati davvero pochi secondi per decidere il match a Samuel Chukwueze. Con il rientro di Rafa Leao, il nigeriano è tornato ad accomodarsi in panchina, ma all’83esimo Stefano Pioli ha deciso di gettarlo nella mischia e dopo un minuto circa è arrivato il gol della vittoria.

Per l’ex Villarreal si tratta della seconda rete con la maglia rossonera addosso, prima aveva messo a segno il centro, inutile, ma splendido contro il Borussia Dortmund. Stavolta il suo gol vale la vittoria, anche se non porta il Milan agli ottavi di Champions League.

Si giocherà in Europa League e Stefano Pioli, inevitabilmente, sarà chiamato ad attingere dall’intera rosa. Ieri d’altronde il tecnico di Parma ha ricevuto risposte positive da tutto l’attacco. Okafor, Jovic e chiaramente lo stesso Chukwueze sono risultati decisivi e con ogni probabilità la competizione internazionale sarà la manifestazione che li vedrà maggiormente impegnati.

Chukwueze, così come l’attaccante serbo, dopo un inizio più che complicato, ha iniziato a mostrare le sue qualità nelle ultime gare. Su di lui c’erano grandi aspettative e fin qui ha un po’ deluso le attese, ma negli ultimi giorno qualcosa sembra essere cambiato e le prossime partite ci diranno se è davvero così. Ora serve il gol anche in campionato, dove è ancora a secco.

Milan, problemi per Chukwueze: la situazione

Nel post gara di Newcastle-Milan, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, è però scattato l’allarme.

Samuel Chukwueze non ha lavorato sul campo con gli altri compagni, che non erano partiti dall’inizio, lasciando il terreno di gioco, toccandosi, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, il flessore. Al momento non arrivano indicazioni in merito alle condizioni del nigeriano, domani ne sapremo certamente di più, quando la squadra tornerà a Carnago, ma non dovrebbe essere davvero nulla.

Oggi, ricordiamo, Calabria e compagni usufruiranno di un giorno di riposo e torneranno a lavorare domani a Milanello, per iniziare a preparare la sfida contro il Monza, in programma domenica alle ore 12.30 a San Siro. Servirà una vittoria per rialzare la testa anche in campionato, dopo il ko contro l’Atalanta.