L’ex Milan si sfoga: “Niente contro Pioli, ma…”

Il difensore ha passato il turno con la sua nuova squadra e nell’intervista è tornato sulla sua esperienza in rossonero

Il Milan ha mancato la qualificazione agli ottavi di Champions League. La vittoria in rimonta a St. James’ Park contro il Newcastle, infatti, non è bastata perché il PSG ha pareggiato e si è qualificato per la differenza reti.

I rossoneri falliscono dunque il primo obiettivo stagionale, dopo che lo scorso anno erano riusciti addirittura a centrale semifinali. Chi è riuscito a raggiungere invece il traguardo degli ottavi di finale è un ex Milan, che lo scorso anno ha vestito la maglia del Diavolo, senza però riuscire a convincere la società a riscattarlo. Stiamo parlando di Sergino Dest, che ha chiuso al secondo posto nel gruppo B con il suo PSV Eindhoven.

Il terzino americano ha avuto una parentesi non esaltante in rossonero l’anno scorso, con 14 presenze complessive e nessun gol o assist. Il Milan lo aveva prelevato in prestito dal Barcellona ma ha poi deciso di non riscattare il suo cartellino, così il classe 2000 è andato a provare una nuova esperienza in prestito, tornando in Olanda ma stavolta al PSV. Sotto la guida di Peter Bosz è un titolare e il PSV ha chiuso dietro l’Arsenal nel proprio raggruppamento.

Sergino Dest torna sull’esperienza al Milan

Dest, che ha giocato tutte e 8 le sfide di Champions degli olandesi, è stato intervistato da sito di Gianluca Di Marzio per raccontare la sua nuova esperienza e per commentare anche la parentesi al Milan.

Queste le parole dell’ex Barca: “È una bellissima sensazione essere di nuovo in campo e avere più spazio. Ovviamente ho vissuto momenti difficili al Milan, ma sono contento di essere in un grande club come il PSV e di poter giocare. L’Eredivisie magari non sarà la Serie A o la Liga, che sono due grandi campionati, ma ho fatto un passo indietro per farne due avanti“.

Dest ha poi aggiunto, ancora sul Milan: “Non sono arrabbiato, non ho niente contro mister Pioli. Sono cose che succedono. Però quando ho giocato non penso di aver fatto male! Poi certo anche io ho delle colpe, che mi assumo, così come lui. Ma sono cose che rimangono all’interno. Attualmente non seguo le partite dei rossoneri. Il Milan è il passato, sono concentrato solo sul PSV”.