Milan, doppia minaccia inglese: si fa durissima

Non c’è solo il club rossonero sul centravanti guineano dello Stoccarda: due club inglesi lo seguono, mentre per un club tedesco non è la priorità

Arrivati a metà dicembre, è inevitabile che si cominci a parlare in maniera insistente di mercato. La sessione invernale comincerà tra poco più di due settimane e i rossoneri hanno necessità di intervenire con alcuni innesti.

Il reparto in cui la società rossonera deve sicuramente intervenire è quello difensivo, vista l’emergenza infortuni, ma si guarda anche agli altri reparti. Non è un mistero che la dirigenza stia valutando da tempo diversi profili in attacco per fare un salto di qualità. Per Giroud la carta d’identità è sempre più un problema con il passare del tempo, mentre Jovic appare una soluzione scelta per via temporanea, in attesa di un gran colpo.

Ci sono diversi nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, da Jonathan David del Lille a Serhou Guirassy dello Stoccarda. Quest’ultimo è stato visionato da vicino da Moncada ed è considerato un profilo ideale per la squadra di Stefano Pioli, ma di certo non sarà facile arrivare a lui, soprattutto per via della folta concorrenza. Il suo fantastico inizio di stagione, con 16 gol in Bundesliga, non è infatti passato inosservato.

United e Newcastle lo seguono, niente Dortmund

Si è parlato tanto della clausola rescissoria dell’attaccante guineano che è inferiore ai 20 milioni di euro e che rende l’affare molto appetibile per diversi club. Cerchiamo quindi di capire quali squadre sono realmente sulle tracce del 27enne.

Il giornalista tedesco Florian Plettenberg assicura che per il Borussia Dortmund Guirassy non rappresenta al momento un’opzione di primaria importanza, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio. Non ci sono infatti, stando alle sue parole, colloqui o trattative a riguardo. Il giornalista di Sky Sport Germania assicura però che ci sono due squadre di Premier League che sono seriamente interessate a lui.

Si tratta di Manchester United e Newcastle. I Red Devils sono appena stati eliminati dall’Europa e il problema del gol è concreto, nonostante in estate sia arrivata il promettente Hojlund dall’Atalanta. I Magpies vogliono continuare il loro percorso di crescita e rinforzare ulteriormente la rosa. Queste sono dunque al momento le due concorrenti più insidiose per il Milan nella corsa a Guirassy.