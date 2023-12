Milan, niente Mondiale per Club: quali italiane possono andarci

Con l’eliminazione dalla Champions League si spengono anche le speranze di accedere alla competizione mondiale: chi può qualificarsi

L’eliminazione del Milan dalla UEFA Champions League sancisce anche la fine delle speranze di poter partecipare al Mondiale per club a 32 squadre, in programma negli Stati Uniti nel 2025.

Il torneo si prospetta come uno dei più interessanti tra le migliori squadre del globo e, con la fine della fase a gironi di questa Champions, si delinea la situazione delle squadre europee che parteciperanno. Come è ormai noto, saranno due le squadre per ogni Paese a partecipare e l’Inter ha già strappato il pass, in attesa che la FIFA annunci i criteri definitivi per la compilazione del ranking. Le squadre europee dovrebbero essere comunque 12.

La competizione attrae molto i club sia per il prestigio che per il beneficio economico, visto che ci saranno 2 miliardi da spartirsi. Il criterio di selezione prenderà in considerazione i risultati ottenuti in Champions dal 2021 al 2024, ma c’è ancora da capire se basandosi sul ranking UEFA e o su un nuovo ranking stilato dalla FIFA. In ogni caso, però, il Milan resta fuori dalla possibile partecipazione al torneo. Vediamo perché.

Mondiale per Club 2025, sfida tra Napoli e Juventus

In entrambi i casi il Milan infatti al momento non è tra le prime due italiane in classifica e l’uscita di scena dalla Champions non gli permetterà di migliorarsi. Al momento la Juventus si trova al secondo posto in tutte e due le graduatorie, ma c’è un’incognita.

L’incognita è il Napoli, che si è qualificato agli ottavi e può ancora migliorare il proprio ranking. Per i partenopei non sarà però affatto semplice perché servirebbero loro ancora 3 vittorie e un pari in questa edizione. Anche con il ranking FIFA il Napoli potrebbe impensierire la Juventus solamente arrivando almeno ai quarti di finale di Champions. Un peccato per il Milan, perché in questa classifica era 3 punti sopra agli azzurri e, andando avanti, avrebbe avuto le sue chance di posizionarsi davanti alla Vecchia Signora.

C’è però da sottolineare che, grazie alla vittoria del Diavolo sul Newcastle, l’Italia è salita al secondo posto del ranking UEFA superando l’Inghilterra. Con questa nuova situazione si aprirebbero delle nuove importanti prospettive per il calcio italiano, con il possibile quinto posto valido per l’ingresso in Champions, grazie alla rimodulazione della competizione dal 2024-25.